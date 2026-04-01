구광모 “LG의 가치, 고객의 더 나은 삶”

“우리가 만들어야 할 가치는 기술이나 제품, 서비스가 아니라 고객의 더 나은 삶 그 자체입니다.”
구광모 LG그룹 회장은 16일 경기 이천시 LG인화원에서 열린 고객가치 성과 시상식 ‘2026 LG어워즈’에 참석해 이같이 말했다. 구 회장은 고객 심사단이 남긴 ‘LG는 생활 그 자체’라는 말을 전하면서 “여기에 LG의 존재 이유가 담겨 있다”고도 강조했다.
올해로 8회를 맞은 LG어워즈는 한 해 동안 고객가치를 혁신한 LG그룹 내 우수 사례를 시상하는 행사다. 구 회장은 매년 한 번도 빠짐없이 LG어워즈 시상식을 찾았다. 이번 어워즈에는 구 회장을 비롯해 LG그룹 최고경영진과 고객 심사단 대표, 수상자 등 550명이 참석했다.
올해 LG어워즈 대상에는 특수 양극재를 개발해 수조 원 규모의 수주 성과를 달성한 LG에너지솔루션 팀과 인공지능(AI) 모빌리티에 특화한 통신 기술을 개발한 LG전자 팀 등이 이름을 올렸다. 이들을 포함해 LG 전 계열사에서 선발된 217개 출품 과제 중 고객감동대상 4개를 비롯해 고객만족상 33개, 고객공감상 54개 등 총 91개 과제가 수상작으로 선정됐다.
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