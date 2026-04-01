구광모 “LG의 가치, 고객의 더 나은 삶”

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고객가치 혁신 ‘LG어워즈’ 시상식

구광모 LG그룹 회장(앞줄 왼쪽)이 16일 열린 LG어워즈에서 페니 버틀러 아베오 시니어 디렉터(오른쪽)가 고객감동대상 개인부문을 받자 박수를 치고 있다. LG그룹 제공
구광모 LG그룹 회장(앞줄 왼쪽)이 16일 열린 LG어워즈에서 페니 버틀러 아베오 시니어 디렉터(오른쪽)가 고객감동대상 개인부문을 받자 박수를 치고 있다. LG그룹 제공
“우리가 만들어야 할 가치는 기술이나 제품, 서비스가 아니라 고객의 더 나은 삶 그 자체입니다.”

구광모 LG그룹 회장은 16일 경기 이천시 LG인화원에서 열린 고객가치 성과 시상식 ‘2026 LG어워즈’에 참석해 이같이 말했다. 구 회장은 고객 심사단이 남긴 ‘LG는 생활 그 자체’라는 말을 전하면서 “여기에 LG의 존재 이유가 담겨 있다”고도 강조했다.

올해로 8회를 맞은 LG어워즈는 한 해 동안 고객가치를 혁신한 LG그룹 내 우수 사례를 시상하는 행사다. 구 회장은 매년 한 번도 빠짐없이 LG어워즈 시상식을 찾았다. 이번 어워즈에는 구 회장을 비롯해 LG그룹 최고경영진과 고객 심사단 대표, 수상자 등 550명이 참석했다.

올해 LG어워즈 대상에는 특수 양극재를 개발해 수조 원 규모의 수주 성과를 달성한 LG에너지솔루션 팀과 인공지능(AI) 모빌리티에 특화한 통신 기술을 개발한 LG전자 팀 등이 이름을 올렸다. 이들을 포함해 LG 전 계열사에서 선발된 217개 출품 과제 중 고객감동대상 4개를 비롯해 고객만족상 33개, 고객공감상 54개 등 총 91개 과제가 수상작으로 선정됐다.

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박현익 기자 beepark@donga.com
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