SK케미칼, 재생플라스틱 활용 친환경 우산 제작·나눔 봉사활동 진행

자원순환·생활 속 친환경 실천 방법 경험
SK케이칼은 SK플라즈마, SK멀티유틸리티 등 관계사와 함께 재생플라스틱을 활용한 업사이클 장우산 만들기 봉사활동을 진행했다고 17일 밝혔다.
환경교육 병행해 자원순환 등 환경보호 중요성 강조
2019년부터 누적 3600여 명 봉사활동 참여
이번 봉사활동에는 판교 지역 관계사 구성원 및 가족 총 180여 명이 참여해 온라인 화상회의 방식으로 개최됐다고 한다. 참여자들은 사전에 전달된 키트를 활용해 업사이클 장우산을 제작하고 재생플라스틱 관련 환경교육을 받았다. 자원순환의 의미를 되새기고 친환경 실천 방법을 직접 체험했다.
완성된 업사이클 장우산은 모두 회수해 지역사회 취약계층에 전달 예정이다. 전달 과정에서 수혜자를 대상으로 환경교육과 체험활동을 병행해 환경보호에 대한 이해도를 높이고 친환경 생활 실천을 지원할 계획이다.
SK케미칼은 지난 2019년부터 친환경 소재를 활용한 키트(KIT) 제품 제작 봉사활동을 펼쳐왔다. 사회적기업 및 소셜벤처가 제작한 친환경 키트를 활용해 환경 인식 제고와 나눔을 동시에 실천하고 지역사회 발전에 이바지한다는 취지다.
고정석 SK케미칼 경영지원본부장은 “버려진 폐자원을 다시 유용한 제품으로 환원하는 체험을 통해 자원순환 중요성에 대한 인식이 확대되길 바란다”며 “앞으로도 자원순환이 주는 사회적 가치를 더욱 널리 알리고 실천을 독려할 수 있는 다양한 캠페인을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 SK케미칼은 지난 2020년부터 올해까지 업사이클 제품 봉사활동을 총 31회 진행했다. SK플라즈마 등 관계사 구성원을 포함해 누적 약 3600여명이 봉사활동에 참여했다. 올해는 총 4회 진행할 예정이다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
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