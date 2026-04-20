주방의 골칫거리 미생물로 잡는다… 린클, 신제품 ‘프라임S’ 공개 예고

감지 거리 및 개폐 시간 개인화
주방 가전 시장에서 미생물 분해 기술력을 축적해온 린클이 오는 21일 오후 7시 유튜버 잇섭과 함께 네이버 라이브커머스를 통해 차세대 모델 프라임S를 최초 공개한다고 밝혔다.
사용자 맞춤형 설계 도입
열전도 공법 적용해 전력 효율 극대화
미생물 분해 속도 단축
이번에 등판하는 프라임S는 린클이 그간 쌓아온 노하우를 결집한 제품으로, 심미적 디자인과 실사용자 중심의 편의 기능을 전면에 내세웠다. 외형의 변화에 그치지 않고 센서 감지 거리와 덮개 개방 시간을 사용자의 거주 환경에 맞춰 직접 설정할 수 있도록 설계해 운용의 묘를 살렸다.
내실도 다졌다. 독자적인 열전도 기술을 도입해 불필요한 전력 소모를 줄이는 동시에 음식물 분해 효율을 끌어올렸다. 업체 측은 한층 진보한 미생물 배양 솔루션을 탑재해 처리 속도를 높이고 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 데 주력했다고 설명했다.
신제품 공개와 병행되는 이번 생방송에서는 실질적인 혜택이 포진했다. 알림 받기 전용 쿠폰을 비롯해 제휴 카드 할인, 네이버페이 포인트 적립 등 다각도의 혜택이 지원된다고 한다. 방송 진행 중에는 시청자가 직접 참여할 수 있는 실시간 이벤트도 병행될 예정이다.
린클 관계자는 프라임S가 디자인과 기계적 완성도를 동시에 확보한 전략 모델임을 강조하며, 이번 라이브 방송이 제품의 경쟁력을 가감 없이 확인하고 합리적인 조건으로 제품을 확보할 수 있는 분기점이 될 것이라고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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