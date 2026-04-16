에스비일렉트릭, 日 스마트에너지위크 2년 연속 참가…‘솔라닥터패치‘로 시장 공략

에스비일렉트릭은 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘스마트에너지위크(Smart Energy Week)’에 참가해 태양광 발전소 안전 관리 솔루션 ‘솔라닥터패치(MLPE-옵티마이저)’를 선보였다고 밝혔다.
스마트에너지위크는 신재생에너지 분야의 최신 기술과 제품이 소개되는 국제 전시회로, 태양광·풍력·수소 등 다양한 에너지 산업 관계자들이 참여하는 행사다. 에스비일렉트릭은 지난해에 이어 올해 두 번째로 해당 전시회에 참가했다. 에스비일렉트릭 측은 일본 시장 내 브랜드 인지도를 높이고, 현지 네트워크를 확대하는 데 주력하고 있다고 설명했다.
이번 전시에서 에스비일렉트릭은 태양광 발전소의 이상 상태를 실시간으로 감지·관리할 수 있는 솔루션(옵티마이저)을 중심으로 부스를 운영했다. 현장에서는 발전 데이터 기반 모니터링 화면을 활용한 시연과 함께 일본 및 해외 바이어를 대상으로 기술 설명이 진행됐다.
‘솔라닥터패치’는 태양광 모듈의 미세 균열, 핫스팟, 접속 불량 등 육안으로 확인하기 어려운 이상 징후를 조기에 감지하는 진단 솔루션이다. 발전 효율 저하 요인을 사전에 파악하고, 이상 발생 시 사용자에게 알림을 제공해 사고를 예방할 수 있는 MPLPE-옵티마이저를 기반으로 설계됐다.
특히 기존의 정기 점검 중심 유지관리 방식과 달리, 상시 모니터링을 기반으로 한 예방형 관리가 가능하다는 점이 특징이다. 웹과 모바일 환경을 통해 발전소 상태를 실시간으로 확인하고 대응할 수 있는 기능도 함께 제공한다.
회사 관계자는 “일본은 태양광 설비 안전 기준이 높은 시장으로, 예방 중심의 관리 솔루션에 대한 수요가 크다”며 “2년 연속 전시 참가를 통해 현지 반응과 시장 가능성을 확인했다”고 말했다. 이어 “향후 일본을 포함한 해외 시장 확대를 지속 추진하는 한편, 오는 대구 ‘그린에너지엑스포’에도 참가해 국내외 고객 접점을 더욱 넓힐 계획”이라고 덧붙였다.
한편, 에스비일렉트릭은 태양광 발전소 구축 및 유지관리 분야에서 다년간 축적한 기술력을 바탕으로 데이터 기반 에너지 관리 솔루션은 물론 태양광모니터링 사업을 확대하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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