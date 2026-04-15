대우건설, 한전과 터널굴착 장비 기술 고도화 협력… 터널 시공 안정성 제고

대우건설은 한국전력공사와 터널 굴착 장비(TBM) 설계기술 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
양사는 지난 14일 서울 을지로 대우건설 본사에서 협약식을 열고 TBM 기술 개발과 공동 기술 경쟁력 확보를 위한 협력 방안을 논의했다. 행사에는 심철진 대우건설 토목사업본부장과 김대한 한전 전력연구원장 등 양사 관계자들이 참석했다.
TBM(Tunnel Boring Machine)은 철도와 도로, 전력구 등 터널 건설에 활용되는 대형 굴착 장비로, 지반 특성에 맞는 장비 선정과 운용 설계가 사업 성패를 좌우하는 핵심 요소다.
양 기관은 이번 협약을 통해 TBM 관련 연구개발과 기술 교류 전반에 걸친 협력체계를 구축하기로 했다. 구체적으로는 국내외 TBM 굴진 데이터베이스(DB)를 공유하고, 굴진 속도와 굴착 도구 마모량 예측 모델의 검증 및 고도화를 추진한다. 또 TBM 데이터 관리 시스템과 장비 검수 노하우도 공유할 계획이다.
아울러 세미나와 현장 방문 등 인적 교류도 병행해 기술 역량을 지속적으로 강화해 나간다는 방침이라고 양측은 전했다.
대우건설은 자사의 TBM 운영 노하우와 한전의 데이터 관리 역량을 결합해 터널 시공의 안정성과 효율성을 높이고, 대심도 터널과 에너지 고속도로 구축에 필요한 전력구 터널 분야로 협력을 확대할 계획이다.
대우건설 관계자는 “TBM 시공 과정에서 축적되는 데이터를 체계적으로 활용해 기술력을 강화할 계획”이라며 “지반 조건별 시공 리스크를 줄이고 터널 시공의 안정성과 효율성을 높여 인프라 사업 경쟁력을 지속적으로 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0