항공산업 전 분야 아우르는 직무 중심 교육

올해로 개교 34주년을 맞는 한서대는 1992년 창의, 신념, 공헌을 건학 이념으로 정보화 시대와 세계화 시대를 선도할 우수한 인재를 양성하기 위해 설립됐다. 국내 대학 최초로 40만 ㎡에 달하는 자체 활주로와 관제탑을 갖춘 비행장을 만드는 등 차별화된 인프라와 교육으로 독보적인 길을 걸어왔다.
2011년 대한민국 최초 항공 특성화 대학으로 인증받은 한서대는 2025년 4월 국내 대학 최초로 항공 MRO센터를 개관하고 ‘K-항공 톱3 종합대학’이라는 비전을 세워 같은 해 9월 교육부와 글로컬대학위원회가 주도하는 ‘2025년 글로컬대학 7곳(9개교)’에 최종 선정됐다. 특히 지방대 혁신 모델 중 한서대는 항공산업 전 분야를 아우르는 직무 중심 교육체계와 기업 유치를 추진하는 구체적인 전략으로 차별화된 모델을 제시했다는 좋은 평가를 받았다.
이뿐 아니라 대한민국 항공교육 분야의 선두 주자인 한서대는 국제적으로도 우수성을 인정받고 있다. 2024년 2월 미국 앨라배마주 오번에서 열린 국제항공교육인증위원회(AABI) 연례회의는 한서대의 항공운항, 헬리콥터 조종, 항공교통관제 3개 과정에 대해 공식 인증을 결정했다.
세계시장에서도 통하는 한서대의 경쟁력은 ‘혁신’을 슬로건으로 진심을 다하고 있는 산학협력 분야에서도 빛을 발하고 있다. 산학협력 분야의 차별화된 경쟁력은 매년 미국 라스베이거스에서 열리는 CES(국제전자제품 박람회)에서 2020년부터 2026년까지 7년 연속으로 28개의 혁신상을 수상한 실적이 잘 말해주고 있다.
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