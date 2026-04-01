대면-비대면 모두 OK… 편리한 연금자산관리 서비스

㈜하나은행의 하나연금닥터가 ‘2026 국가산업대상’ 퇴직연금 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
하나은행은 ‘투자로 키우고 관리로 챙기는 연금자산관리’ 전략을 통해 연금자산의 안정적인 관리와 성장을 동시에 지원하며 연금 전문은행으로서 브랜드 경쟁력을 확대하고 있다.
하나은행은 업권 최초로 선보인 퇴직연금 브랜드 ‘하나연금닥터’를 통해 손님이 쉽게 이해하고 믿고 맡길 수 있는 세심하고 효율적인 연금자산관리 서비스를 제공해왔다.
최근 하나은행은 연금 시장 환경 변화와 투자 수요 확대에 맞춰 연금자산의 안정적인 관리와 자산 성장 기회를 동시에 고려한 ‘투자로 키우고 관리로 챙기는 연금자산관리’ 전략을 통해 관리와 투자 역량을 모두 갖춘 연금 전문은행으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 이러한 전략은 하나은행이 제공하는 다양한 연금자산관리 서비스에도 반영되고 있다.
하나은행은 대면과 비대면 채널을 아우르는 차별화된 연금자산관리 서비스를 제공하며 손님의 상황과 투자 성향에 맞는 맞춤형 자산관리 환경을 구축하고 있다.
아울러 대면 채널에서는 연금 전문 상담센터인 ‘연금더드림라운지’를 전국 주요 거점에서 운영하며 전문적인 서비스를 제공하고 있다. 또한 상담 전용 차량을 활용해 손님이 원하는 장소로 직접 찾아가는 ‘움직이는 연금더드림라운지’와 연금 전문가가 직접 상담을 제공하는 ‘찾아가는 컨설턴트’ 서비스를 통해 영업점 방문이 어려운 고객에게도 편리한 상담 환경을 제공하고 있다.
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