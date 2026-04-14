GS건설, 모듈러 교량 접합부 신기술 실증… “공기 50% 단축 기대”

GS건설이 모듈러 교량의 핵심 난제로 꼽혀온 접합부 내구성 문제를 신소재 기반 공법으로 해결했다고 14일 밝혔다. 공사 기간 단축과 비용 절감이라는 실질적인 경쟁력까지 확보했다고 한다.
GS건설은 지난 2일 한국건설기술연구원 구조실험동에서 ‘유리섬유보강근(GFRP)과 초고성능 콘크리트(UHPC)를 적용한 전단면 PC 바닥판’ 공개 실험을 진행하고 기술 실증을 완료했다. 외부 기관을 통한 공개 검증 방식을 택한 것은 기술 신뢰성을 객관적으로 확보하기 위한 선택으로 풀이된다.
이번 기술은 기존 PC(프리캐스트 콘크리트) 바닥판의 고질적 문제를 정면으로 겨냥했다. 기존 공법은 철근 부식과 균열, 누수 문제가 반복적으로 지적돼 왔고 특히 모듈과 모듈 사이를 잇는 접합부는 구조적 약점이자 유지보수 비용이 집중되는 지점이었다.
GS건설은 이 문제를 두 가지 신소재의 조합으로 풀어냈다고 한다. 철보다 강하면서도 부식이 없는 유리섬유보강근(GFRP)을 적용해 염해·부식 문제를 근본적으로 차단하고 일반 콘크리트 대비 강도가 4배 이상 높은 초고성능 콘크리트(UHPC)를 접합부에 집중 투입해 모듈 간 연결의 일체화와 내구성을 동시에 확보했다는 설명이다. GFRP는 경량 소재인 만큼 운반과 시공 효율을 높이는 효과도 있다고 한다.
실험 결과는 수치로 안전성을 뒷받침했다. 해당 바닥판은 설계하중의 약 1.6배에 달하는 극한 하중을 견뎌냈고, 실제 도로 위 차량의 반복 주행을 가정한 피로시험에서도 200만 회를 통과하며 장기 구조 안정성까지 입증했다.
기술력과 함께 회사 측이 강조하는 부분은 현장 경제성이다. 기존 현장 타설 방식과 비교해 공사 기간을 약 50% 단축할 수 있고 타사 PC 공법 대비로도 약 5% 이상의 비용 절감 효과가 기대된다고 밝혔다. 공기 단축으로 시간 뿐 아니라 교량 공사 기간 동안 불가피하게 발생하는 교통 통제, 우회로 설치, 민원 대응 비용까지 함께 줄일 수 있다.
이번 기술은 GS건설과 PC 제조 자회사 GPC가 공동 개발했으며, 현재 2건의 특허 출원을 완료한 상태다. GS건설은 2027년을 목표로 본격적인 사업화에 나설 계획으로 노후 교량 교체 시장과 신규 인프라 시장에서 탈현장건설(OSC) 적용을 확대해 나간다는 방침이다.
GS건설 관계자는 “모듈러 교량 기술의 핵심은 접합부의 내구성과 일체화”라면서 “신소재 기반 공법을 통해 이를 구현한 만큼 향후 인프라 시장에서 경쟁력을 확보할 것”이라고 전했다.
GS건설은 미래기술원을 중심으로 스마트 건설 기술 개발을 이어가는 한편, GPC와의 협업을 통해 OSC 적용 영역을 인프라 전반으로 넓히고 있다. 노후 인프라 교체 수요가 꾸준히 증가하는 상황에서 이번 기술이 시장에서 어떤 평가를 받을지는 2027년 사업화 이후 본격적으로 가려질 전망이다.
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