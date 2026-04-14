스타벅스에 담긴 우디·버즈… ‘토이 스토리’ 협업 상품 나온다

스타벅스코리아가 월트디즈니컴퍼니코리아(이하 디즈니)와 손잡고 인기 애니메이션 ‘토이 스토리’ 협업 상품을 선보인다.
14일 스타벅스에 따르면 이번 협업은 오는 6월 ‘토이 스토리5’ 개봉에 앞서 국내에서만 진행되는 프로모션이다.
프로모션은 ‘PLAY YOUR DAY’라는 슬로건 아래 ‘토이 스토리’를 테마로 한 다양한 상품들을 전개한다. 각각 ‘토이 스토리’ 대표 캐릭터인 우디와 버즈의 테마 음료인 ‘우디 카우보이 쿠키 콜드 브루’, ‘버즈 키위 팝 에너지 피지오’부터 ‘제시’ 캐릭터에서 영감을 받은 ‘제시 슈트로베리 프라프치노’ 등 음료 제품이 준비됐다.
또한 ‘버즈 케이크’, ‘슬링키 쫄깃 소시지 브레드’, ‘포키 헤이즐넛 마카롱’, ‘알린 피스타치오 마카롱’ 등 ‘토이 스토리’ 캐릭터에서 착안한 디자인의 푸드가 마련됐다.
다양한 굿즈도 선보인다. 우디와 제시의 카우보이 모자를 연상시키는 리드가 포함된 ‘토이 스토리 우디&제시 머그 세트’, 스타벅스의 대표 캐릭터인 베어리스타에 ‘우디’, ‘버즈’, ‘알린’, ‘포키’ 등 캐릭터 코스튬을 입힌 ‘토이 스토리 키체인’ 4종 등이다.
스타벅스 측은 장난감 친구들의 우정과 모험을 다룬 애니메이션 스토리에 영감을 받아 오랜 시간 함께한 ‘버디(단골)’ 고객들이 행복한 기억을 떠올리고, 새로운 추억을 더할 수 있도록 협업을 기획했다고 설명했다. 스타벅스 관계자는 “‘토이 스토리5’의 개봉을 앞둔 만큼 이번 협업에 대한 고객들의 관심도 높을 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 스타벅스의 오랜 친구인 버디에게 특별한 경험을 선사할 것”이라고 전했다.
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