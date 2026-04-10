농어촌공사, 안전 영농지원 총력… 2026년 첫 물길 열렸다

안성 고삼저수지서 대표 통수식 개최
2026년 농사를 위한 농업용수 공급이 첫발을 뗐다. 한국농어촌공사는 10일 경기 안성시 고삼저수지에서 ‘2026년 대표 통수식’을 열고 본격적인 물대기에 나섰다.
전국 농경지 용수 공급 본격화
저수율 평년 수준 상회하며 안정적 확보
가뭄 선제 대응 체계 가동
지자체·관계기관 협업 통해 적기·적량의 청정 용수 제공 약속
이날 행사에는 김인중 한국농어촌공사 사장을 비롯해 지역 정·관계 인사와 농업인 단체장들이 자리를 함께하며 무사고 영농과 풍성한 결실을 염원했다.
통수식은 동절기 동안 닫아두었던 수문을 개방해 농지로 물을 흘려보내는 전통적인 의식이다. 공사는 매년 이 시기에 맞춰 주요 수리 시설에서 물길을 여는 행사를 진행하며 안정적인 급수 의지를 표명해왔다.
이번 행사가 진행된 고삼저수지는 안성 일대 2,970헥타르(ha) 규모의 경작지에 물을 공급하는 핵심 거점이다. 현재 안성 지역 저수지의 저수율은 예년치를 웃도는 등 비교적 양호한 상태를 유지하고 있어 봄철 용수 공급에는 차질이 없을 전망이다.
이러한 수급 상황은 공사의 사전 대비책에 따른 결과다. 공사는 지난해 말부터 가뭄 예상 지역을 사전에 분류해 용수를 확보하는 등 선제적인 계획을 추진해왔다. 노후화된 관로와 배수 시설을 정비해 재해 방어 능력을 보강했으며, 수질 관리 강화를 통해 깨끗한 농업용수 제공에도 힘을 쏟았다.
향후 공사는 사물인터넷(IoT) 기술 등을 접목한 스마트 물관리 시스템을 고도화해 극한 기후 변화에 능동적으로 대처할 계획이다.
김인중 사장은 이상 기후가 일상화된 시기에 용수의 선제적 확보와 체계적인 물관리가 무엇보다 중요하다고 진단했다. 이어 유관 기관과의 긴밀한 협력을 통해 농업인들이 물 걱정 없이 농사에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다고 강조했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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