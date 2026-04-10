셀트리온, 암 예방 캠페인 ‘꿈꾸런’ 기부금 3000만원 전달… “환자 치료 여정 함께할 것”

암 예방의 날 기부 런 캠페인 진행… 1000명 참여
기부금 전액 혈액암 환우 위한 ‘케어키트’ 구매에 사용
셀트리온, 사업장 거점 환자 치료 여정 맞춤 지원 전개
셀트리온은 혈액암 환우 치료 지원을 위해 한국혈액암협회에 기부금 3000만 원을 기탁했다고 10일 밝혔다. 인천 송도 셀트리온 글로벌생명공학연구센터에서 열린 기부금 전달식에는 서진석 셀트리온 경영사업부 대표이사와 이철환 한국혈액암협회 상근부회장 등 주요 관계들이 참석했다.
이번 기부금은 셀트리온이 암 예방의 날(3월 21일)을 맞아 기획한 버추얼 기부 런 ‘꿈꾸런 2026’ 캠페인을 통해 조성했다고 한다. 암 예방의 날은 암 발생의 3분의 1은 예방이 가능하고 3분의 1은 조기 진단으로 완치가 가능며 나머지 3분의 1도 적절한 치료를 통해 극복할 수 있다는 의미를 담아 3월 21일로 지정된 법정기념일이다.
셀트리온은 이러한 취지에 맞춰 질환 예방 중요성을 알리면서 혈액암 환우들에게 실질적인 도움을 제공하기 위해 기부금 모금 캠페인을 기획했다. 달리기 동호회 회원 총 1000명이 캠페인에 참여했고 이중 셀트리온 임직원 236명이 동참했다.
전달된 기부금은 급성백혈병 환우를 위한 케어키트 지원 사업인 ‘채움상자’에 전액 사용된다. 해당 키트는 항암 치료나 조혈모세포 이식 과정에서 면역력이 약해진 환우들에게 빈번히 발생하는 감염 및 점막 손상 등 부작용 관리에 필수적인 물품으로 구성된 약 20만 원 상당 패키지다. 키트는 환우 총 150명에게 지원될 예정이다.
셀트리온 관계자는 “글로벌 바이오 기업으로 환자 치료 여정 전반에 함께한다는 취지로 기부 캠페인을 추진했다”며 “희망과 극복의 의미를 담은 기부금이 환우들의 투병 환경 개선에 유용하게 사용되기를 기대하고 앞으로도 환자 중심 지원 활동을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 셀트리온은 그룹 내 후원 및 지원 사업을 전담하고 있는 셀트리온복지재단을 통해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다. 계열사 주요 거점을 중심으로 화상 및 심장 질환 등 긴급 의료비 지원, 생계 및 위기 가정 생활 지원, 저소득 가정 장학금 지원, 쌀과 라면 등 부식 지원 등을 전개하고 있다. 올해 1분기에는 학자금 지원 사업을 통해 2800여 명 규모 저소득 가정 고등학생과 대학생에게 장학금 및 생활비를 전달하기도 했다.
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