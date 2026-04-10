에이블리, 작년 매출 3697억 원 역대 최대… 영업손실 72% 줄였다

에이블리코퍼레이션이 지난해 매출 3697억 원을 기록하며 역대 최대를 달성한 것으로 나타났다.
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이블리코퍼레이션의 지난해 매출은 3697억 원으로 전년 대비 10.6% 증가했다. 전사 거래액도 2조8000억 원대로 전년 대비 12% 늘었다. 전사 영업손실은 43억 원으로 전년(154억 원) 대비 72% 줄었다. 당기순손실은 전년 대비 83% 줄어든 30억 원으로 집계됐다.
에이블리코퍼레이션은 패션, 뷰티, 푸드, 음반 등 카테고리 다각화, 남성·글로벌 신사업 성장으로 인한 외형 확장이 매출 성장을 이끌었다고 평가했다. 서비스매출은 전년 대비 20.2% 성장한 2273억 원을 기록했다. 에이블리 단일 플랫폼 기준으로는 지난해 매출 3374억 원, 영업이익 130억 원으로 3년 연속 흑자를 기록했다.
상품 매출은 1423억 원으로 연간 1000억 원 이상의 규모를 형성했다. 회사 측은 에이블리 창업 솔루션 ‘파트너스’ 모델이 안정적인 매출원으로 자리잡았음을 입증했다고 설명했다.
신사업 재투자 성과도 가시화되고 있다. 남성 앱 4910(사구일공)의 지난해 거래액은 전년 대비 137% 성장했으며, 월간 활성 사용자 수(MAU)는 지난해 3월 약 170만 명에서 같은해 12월 약 340만 명으로 두 배 가까이 늘었다. 일본 앱 아무드는 일본 현지 내 누적 다운로드 650만 회를 달성했으며, 아무드를 통해 일본에 진출한 마켓 수도 2만5000개를 넘어섰다.
에이블리코퍼레이션은 향후 뷰티PB, 오프라인 확장 등 추가 성장 동력 확보 및 영역 확대에도 속도를 낸다는 방침이다. 강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “2025년은 핵심 플랫폼의 수익 기반이 더욱 강화되고 미래 성장축에 대한 투자 성과도 본격 궤도에 오르기 시작한 해”라며 “앞으로도 데이터와 기술을 기반으로 이용자와 셀러 모두에게 가장 필요한 서비스를 제공하고, 신성장 동력 강화를 본격화해 나가겠다”고 말했다.
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