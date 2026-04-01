“美엔 챗GPT, 韓엔 APT… 부동산 쏠린 돈 혁신산업으로 돌려야”

‘채널A Finance Forum 2026’
“생산성 위축에 韓 경제성장 한계… 금융이 성장 돕는 구조 만들어야”
이한주 靑 특별보좌관 기조 강연… 정부-학계-금융권 인사 300명 참석
“미국에 챗GPT(혁신 산업)가 있다면 한국에는 APT(부동산)가 있다. 부동산에 쏠린 돈을 생산적인 분야로 돌려야 한다.”
이한주 경제·인문사회연구회 이사장 겸 대통령정책특별보좌관은 8일 채널A와 동아일보 주최로 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 ‘Channel A Finance Forum 2026(CAFF 2026)’ 기조 강연에서 ‘생산적 금융’의 필요성을 이같이 강조했다.
생산적 금융은 부동산에 집중된 자금을 벤처·혁신기업 등 실물 경제의 생산적인 부문으로 전환하자는 취지다. 이 이사장은 “생산성 위축, 산업·지역별 불균형 등으로 경제 성장에 한계가 왔다”며 “(더 늦기 전에) 금융이 경제 성장을 돕는 구조를 만들어야 한다”고 밝혔다.
채널A 개국 15주년을 맞아 마련한 이번 포럼에는 정부, 금융회사 관계자와 학계 인사 등 약 300명이 참석했다. 이 자리에는 이 이사장과 함께 김용범 대통령정책실장, 윤한홍 국회 정무위원장, 박상혁 더불어민주당 정책위원회 사회수석부의장, 김재호 동아일보·채널A 회장 등이 참석했다.
● “생산적 금융, 한국의 도약을 위한 길”
이재명 대통령은 이날 김 실장이 대독한 축사를 통해 “부동산의 과도한 팽창은 성장 잠재력을 훼손할 뿐만 아니라 자칫 국민경제 전반에 심대한 타격을 가할 수도 있다”며 생산적 금융 정책에 역량을 집중하겠다는 뜻을 강조했다. 이 대통령은 “이번 포럼이 지속 가능한 금융 생태계의 해법을 제시하고 생산적 금융을 확산시키는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.
윤 정무위원장도 축사에서 “생산적 금융은, 대한민국을 다시 도약시키기 위한 금융은 가야 될 길이고 반드시 이뤄내야 할 길”이라고 말했다. 박 수석부의장은 “코스피 5,000 시대가 열리면서 지금처럼 많은 사람들이 자본시장에 관심을 가졌던 때가 없었던 것 같다”며 지금이야말로 자본의 흐름을 바꾸는 생산적 금융을 논의하기 시의적절한 시기라고 평했다.
생산적 금융은 금융회사의 생존 경쟁력을 키우는 방법이란 지적이 나왔다. 권대영 금융위원회 부위원장은 “생산적 금융은 관치가 아니다. 패러다임의 전환”이라며 “금융사들이 미래의 생존을 위해 부동산에 쏠린 자금을 첨단·벤처·혁신기업 투자로 돌리고, 예금과 대출 일변도인 돈의 물길을 투자와 자본시장으로 전환해야 하는 것”이라고 했다.
● “변화에 맞게 일하는 방식도 전환”
포럼에서는 금융사들이 스스로 생산적 금융의 역량을 강화해야 한다는 의견이 나왔다. 전광우 세계경제연구원 이사장은 “금융회사들이 기존의 담보 중심에서 기술, 성장성에 기반한 평가 체계로 확대할 필요가 있다”며 “이와 함께 정책금융, 벤처캐피털(VC), 보증 등을 연계한 ‘복합 금융 생태계’를 구축한다면 지속 가능한 금융지원 구조를 마련할 수 있을 것”이라고 제언했다.
대담에 나선 정은보 한국거래소 이사장은 “이재명 정부 출범 이후 (다양한 정책들이) 부동산 투자에 대한 기대수익률을 단계적으로 낮추고 있다”며 “반면 기업들의 실적은 우상향하고 있어, 자연스럽게 기업에 투자했을 때의 기대 수익률이 상대적으로 높아지고 있는 상황”이라고 설명했다.
정희수 하나금융연구소장은 “담보 중심 평가 체계를 연구개발(R&D), 기술 특허 등 성장 잠재력을 반영한 대안 평가 체계로 바꾸고 있다”고 말했다. 윤법렬 KB인베스트먼트 대표, 임정욱 스타트업얼라이언스 공동대표, 최승재 우리자산운용 대표이사, 이용재 미래에셋증권 디지털자산사업본부장도 혁신 금융에 대해 의견을 밝혔다.
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