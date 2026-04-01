시베리아 후루룩 辛대륙 뚫는다

농심이 지난해 유럽 법인에 이어 올해 러시아 법인을 설립하며 글로벌 사업에 속도를 내고 있다.
농심은 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 ‘농심 러시아’를 세운다고 8일 밝혔다. 농심은 지난해 3월 네덜란드에 유럽 법인을 세운 지 1년 3개월 만에 해외 법인을 추가하게 된다.
농심은 빠르게 성장 중인 러시아 라면 시장을 공략하는 동시에 동유럽과 독립국가연합(CIS) 지역 전체를 아우르는 유라시아 시장 거점을 마련한다는 목표를 세웠다. 글로벌 시장조사기업 유로모니터에 따르면 러시아 라면 시장은 2021년부터 2030년까지 연평균 10%대 성장률을 기록하며 10억5000만 달러(약 1조5400억 원) 규모로 확대될 것으로 전망된다.
K문화 열풍으로 러시아 내 한국 라면 수요도 늘고 있다. 지난해 러시아의 한국 라면 수입액은 5200만 달러로 전년보다 58% 증가했다. 팔도의 도시락이 러시아 사발면 시장의 약 60%를 점유할 정도로 한국 라면은 러시아에서 인기를 끌고 있다. 농심은 러시아 라면 시장의 주류인 중저가 제품과 차별화해 1개당 200루블(약 3800원) 이상 프리미엄 제품군에 집중할 방침이다.
농심은 법인을 통해 러시아 경제력의 70% 이상이 집중된 서부 시장을 우선 공략하고, 현지 업체를 통해 중부와 극동 권역으로 범위를 넓힌다는 전략이다. 수출 라면은 올 하반기(7∼12월) 완공 예정인 부산 ‘녹산 수출 전용 공장’에서 생산한다. 농심은 신라면뿐만 아니라 너구리, 김치라면 등 현지 선호 제품 공급을 늘리고 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 트렌디한 신제품을 현지 시장에 빠르게 선보이기로 했다.
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