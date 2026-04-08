포스코이앤씨, 인천 검단신도시 ‘더샵 검단레이크파크’ 5월 분양

최근 주택시장에서 대형 건설사 브랜드 아파트에 대한 선호도가 높아지는 추세다. 시장의 불확실성이 지속되면서 수요자들이 입지나 분양가 외에도 건설사의 재무 안정성, 시공 품질, 사후관리 역량 등을 종합적으로 고려하고 있기 때문으로 풀이된다.
부동산R114 자료에 따르면 지난해 전국 분양 단지 중 청약 접수 상위 10개 단지 가운데 9곳이 대형 건설사 브랜드인 것으로 집계됐다. 이들 9개 단지에 전체 청약자의 약 45%가 집중되면서 브랜드 선호 현상이 지표로 확인됐다.
이런 가운데 포스코이앤씨는 오는 5월 인천 검단신도시 22·23블록에 ‘더샵 검단레이크파크’를 분양할 예정이다. 해당 단지는 검단신도시에 처음으로 공급되는 ‘더샵’ 브랜드 아파트로 22블록 1,454세대, 23블록 1,403세대 등 총 2,857세대의 대단지로 조성된다. 전용면적은 수요자들의 선호도가 높은 59㎡와 84㎡로 구성된다.
단지는 공공택지 내 민간분양 방식으로 공급되어 분양가 상한제가 적용된다. 이에 따라 주변 시세와 비교해 경쟁력 있는 수준에서 분양가가 책정될 것으로 예상되어 수도권 내 실수요자들의 관심이 따를 것으로 전망된다.
입지 여건으로는 검단호수공원과 나진포천이 인접해 수변 공간을 가깝게 이용할 수 있다. 송도, 청라, 광교 등 주요 신도시 내 호수공원 인근 단지들이 지역 주거 가치를 주도해온 사례가 있어 이번 단지 역시 주거 쾌적성에 대한 기대가 높다.
교통망도 확충되고 있다. 인천2호선 완정역과 인천1호선 검단호수공원역 이용이 가능하며, 인근 신검단중앙역은 서울 지하철 5호선 연장 노선 추진에 따라 서울 접근성이 개선될 전망이다. 교육 환경의 경우 단지 인근에 유치원과 초·중학교 예정 부지가 계획되어 있으며 마전역 일대의 학원가 이용도 가능하다.
부동산 업계 관계자는 브랜드 인지도와 대단지 규모, 수변 입지 등의 조건을 갖춘 단지로 수요가 집중되는 경향이 있다고 설명했다. 검단신도시 내 첫 번째 더샵 브랜드 공급이라는 점도 주요 특징으로 꼽힌다.
‘더샵 검단레이크파크’의 견본주택은 인천 서구 원당동 일원에 마련될 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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