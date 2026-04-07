하나은행, 먹깨비와 전략적 제휴 체결… 소상공인 지원 및 공공배달앱 활성화

하나은행이 지역 소상공인 지원과 공공배달앱 이용 활성화를 위해 주식회사 먹깨비와 전략적 업무 제휴를 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 업무 제휴는 지난 2월 양사가 체결한 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 고물가와 수수료·인건비 상승으로 어려움을 겪는 소상공인의 경제적 부담을 줄이고 공공배달앱 이용을 촉진하는 것을 목표로 한다.
먹깨비는 국내 최저 수준의 배달앱 수수료를 갖춘 민관협력형 공공배달앱이다. 하나은행은 이번 협력을 통해 지역 소상공인을 위한 포용금융을 한층 강화한다는 방침이다.
하나은행은 먹깨비 가맹점주를 대상으로 전용 금융상품 출시, 정책 금융 연계 등 금융 혜택을 제공하며 안정적인 사업 기반을 지원할 예정이다. 실제로 하나은행은 지난달 인천지역신용보증재단에 15억원을 추가 출연해 먹깨비 가맹점주를 포함한 공공배달앱을 이용 중인 인천지역 소상공인을 대상으로 225억 원 규모의 금융지원을 실시하고 있다.
전용 제휴카드 출시, 할인 쿠폰 제공, 국내 거주 외국인 대상 배달 서비스 연계 등 소비자 혜택을 통한 매출 증대 방안도 마련했다.
점주권 내 소상공인을 대상으로 먹깨비 입점 안내와 금융 상담을 제공하는 등 현장 중심의 마케팅도 강화할 계획이다. 하나원큐·하나머니·Hana EZ 등 그룹 금융 플랫폼과 연계한 마케팅도 전개한다.
하나은행 관계자는 “이번 협력을 통해 지역 소상공인의 금융 부담을 완화하고 매출 성장을 지원하는 동시에 소상공인의 자생력을 높이는 현장 중심의 포용금융을 적극 시행하겠다”며 “지방자치단체 및 소상공인 단체와도 긴밀히 협력해 민관이 함께 만드는 지속가능한 배달 생태계를 조성하겠다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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