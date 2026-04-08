부천 소사역 앞 1649가구 대단지

e편한세상 부천 어반스퀘어
DL이앤씨가 4월 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 분양한다.
단지는 소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 지하 3층∼지상 38층, 13개 동, 총 1649가구로 조성된다. 이 중 전용면적 59∼84㎡, 897가구를 일반분양한다. 면적별로는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구다.
e편한세상 부천 어반스퀘어는 단지 바로 앞에 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 위치한다. 소사역은 2·5·7·9호선은 물론 공항철도까지 빠르게 연결돼 하루 평균 3만 명이 이용하는 수도권 주요 환승역이다. 이를 통해 마곡, 여의도, 구로, 가산, 광화문 등 서울 주요 업무지구까지 빠르게 이동할 수 있다. GTX-B 노선(2031년 개통 예정)이 정차하는 부천종합운동장역이 한 정거장 거리로 향후 서울 접근성과 광역 교통망은 더욱 개선될 전망이다.
역 주변으로 잘 형성된 인프라를 가깝게 누릴 수 있는 점도 장점이다. 소사역에서 부천역으로 이어지는 경인로를 따라 △이마트 부천점 △부천역지하도상가 △부천자유시장 △부천역로데오거리 등 대규모 상업시설이 형성돼 있다. 부천성모병원, 부천세종병원 등 다양한 의료 인프라도 가깝게 이용할 수 있다.
단지가 조성되는 소사역 일대는 소사1-1구역, 소사본1-1구역 등 정비사업이 예정돼 약 7000가구 규모의 신흥 주거타운이 형성될 전망이다. 여기에 지역 최고 수준의 커뮤니티를 갖춘 대단지로 설계해 향후 지역을 대표하는 랜드마크로 거듭날 전망이다.
단지가 조성되는 부천시는 비규제지역으로 수도권에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입 기간 12개월 경과, 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 세대주와 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다. 전매제한은 1년이며, 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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