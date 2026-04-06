현대백화점, ‘더현대 하이’ 정식 오픈… 큐레이션에 집중

현대백화점이 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’를 공식 출시했다고 6일 밝혔다.
더현대 하이는 기존 공식 온라인몰 ‘더현대닷컴’과 식품 전문 온라인몰 ‘현대식품관 투홈’을 통합해 각 분야의 특화 전문관을 숍인숍 구조로 구현한 형태의 큐레이션 전문몰이다.
메인 화면에 할인이나 기획전·광고 대신 라이프스타일 큐레이션 콘텐츠를 최우선 배치하는 등 고객의 니즈에 집중했으며, 오픈마켓형 구조와 달리 현대백화점 바이어가 직접 검증한 3000여 브랜드만 선별해 입점시켰다고 한다.
업계 최초로 선보이는 글로벌 럭셔리 백화점 ‘봉마르쉐’의 최고급 식품관 ‘라 그랑드 에피세리’와 글로벌 스트리트 패션 브랜드 ‘에이프’와 ‘데우스 엑스 마키나’ 전문관이 대표적이다.
현대백화점은 더현대 하이를 그룹의 유통 역량과 헤리티지가 집약된 미래형 이커머스 플랫폼으로 키워나갈 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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