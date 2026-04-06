“연간 플라스틱 14t 줄인다”… 동원F&B, 친환경 액상 용기 개발

동원F&B가 연간 플라스틱 사용량 14t가량 줄일 수 있는 친환경 액상 제품 용기를 개발했다.
동원F&B는 불연속적인 고리 형태의 프리폼(PET를 만들기 전 단계의 반제품)이 접목된 친환경 용기를 개발해 제품에 적용한다고 6일 밝혔다.
새로운 용기는 동원F&B의 중앙연구소인 동원식품과학연구원 포장개발파트 연구진이 용기 생산 전문기업인 남양매직과 2년 동안 연구·개발한 끝에 탄생했다. 테스트를 통해 12각 돌출 구조와 다이아몬드 서포트링을 완성했으며, 누유 방지뿐만 아니라 고유의 디자인으로 위변조도 방지할 수 있다.
동원F&B는 새로운 용기를 참치액, 식용유 등의 제품에 우선 적용하고 추후 다른 카테고리에도 확대할 계획이다. 이를 통해 연간 플라스틱 사용량을 14t, 이산화탄소 배출량을 연 평균 40t 이상 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
동원F&B 관계자는 “지난 2020년부터 본격적으로 추진 중인 레스플라스틱의 일환으로 친환경 용기의 개발에 집중하고 있다”며 “앞으로도 주력 제품 용기의 지속적인 R&D를 통해 이산화탄소 배출량을 획기적으로 감축시킬 계획”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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