에너지 다이어트 돌입한 삼성그룹… 사내 차량 5부제 자율실시

기존 10부제에서 요일별 운행 제한으로 운영 규정 강화
삼성이 범국가적인 에너지 절약 흐름에 발맞춰 사내 차량 운행 제한 규정을 대폭 강화한다. 지난달 시행한 차량 10부제에 이어, 이번에는 요일별로 운행을 제한하는 5부제를 도입해 에너지 감축 실효성을 높이겠다는 구상이다.
임직원 자율 참여 바탕으로 실질적인 자원 소비 감축 도모
정부의 공공기관 에너지 수요 억제 기조에 적극 발맞춰
비업무 공간 소등 및 대기 전력 차단 등 상시 절전 체계 가동
이번 결정은 최근의 글로벌 에너지 수급 불안 상황에서 기업 차원의 선제적인 대응이 필요하다는 판단에 따른 것이다. 특히 정부가 이달 초 발표한 공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 5부제 등 강도 높은 수요 관리 정책에 민간 기업으로서 적극 화답하겠다는 의지가 반영됐다.
삼성전자 등 주요 관계사들은 지난 6일 임직원들을 대상으로 해당 내용을 공지했으며, 정부 정책이 본격화되는 8일부터 시행에 들어간다. 차량 5부제는 자동차 번호판 끝자리에 따라 특정 요일의 사업장 출입을 제한하는 방식으로 운영된다. 월요일은 1번과 6번, 화요일은 2번과 7번 등 끝번호에 맞춰 운행이 제한된다.
다만 업무 효율성과 형평성을 고려해 예외 조항도 마련했다. 전기차와 수소차 등 친환경 차량을 비롯해 임산부나 유아가 동승한 차량, 장애인용 자동차 등은 제한 대상에서 제외된다. 지리적으로 접근성이 떨어지는 격오지 사업장이나 필수 업무용 차량 역시 사업장별 여건에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.
차량 운행 제한과 더불어 사업장 내 에너지 효율화 작업도 병행한다. 야외 조경 시설이나 복도, 옥상 등 업무와 직접적인 관련이 없는 구역의 조명은 소등 상태를 유지하기로 했다. 유휴 시간대의 주차 공간 소등과 폐쇄 조치도 지속된다.
임직원들이 일상에서 실천할 수 있는 캠페인도 강화한다. 퇴근 시 컴퓨터와 모니터 전원을 완전히 차단하고, 실험 장비의 대기 전력을 점검하는 등 생활 속 절전 습관 정착에 주력할 계획이다.
삼성 관계자는 에너지 사용의 효율을 극대화할 수 있는 다각적인 방안을 단계적으로 도입할 예정이라며, 국가적인 에너지 위기 극복에 기여할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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