자금난 겪는 중소기업에 2600억 수혈… 하나은행·신용보증기금 맞손

70억 원 특별 출연 통해 고금리 및 경기 침체 속 유동성 적기 공급
신성장 산업 및 수출 중소기업 대상 보증료 지원과 보증 비율 확대
최장 3년간 보증료 감면 및 보증 비율 100% 적용으로 금융 부담 경감
지역 경제 활성화와 실물 경기 회복 위한 생산적 금융 생태계 구축 주력
하나은행이 경기 둔화와 국제 정세 불안으로 자금 조달에 난항을 겪는 중소기업을 돕기 위해 신용보증기금과 협력 체계를 구축했다. 양 기관은 생산적 금융을 확대해 기업의 경영 정상화를 지원하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 업무협약을 체결하고 본격적인 유동성 공급에 나선다는 계획이다.
이번 협력은 대내외 경제 여건 악화로 위기에 처한 중소기업의 실질적인 자금 애로를 해소하고, 유망 기업들이 경쟁력을 회복할 수 있는 토대를 마련하기 위해 추진됐다.
하나은행은 이를 위해 총 70억 원을 신용보증기금에 출연하기로 했다. 구체적으로는 특별출연 55억 원과 보증료 지원 15억 원으로 구성된다. 이를 바탕으로 총 2600억 원 규모의 대출 지원이 이뤄질 예정이다. 주요 지원 대상은 신성장동력 산업군을 비롯해 수출 및 해외 진출 기업, 경영혁신형 중소기업, 중소기업기술마켓 등록 기업, 유망 창업 및 고용 창출 기업, 벤처기업 등이다.
세부 지원 내용을 보면 특별출연 협약보증 대상 기업에는 3년 동안 보증 비율을 100%로 상향 적용하고 보증료율을 0.2%포인트 낮춰준다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업에는 2년간 0.5%포인트의 보증료를 직접 지원해 기업의 금융 비용을 덜어줄 계획이다. 이를 통해 경영난을 겪는 기업들이 신속하게 안정을 찾을 수 있도록 돕는다는 방침이다.
서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 유동성을 적기에 공급해 중소기업의 경영 위기를 해소하고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다고 밝혔다. 이어 하나은행은 앞으로도 실물 경제의 근간인 중소기업이 지속해서 성장할 수 있도록 금융 지원의 폭을 넓혀가겠다고 덧붙였다.
하나은행은 최근 지역 균형 발전을 위해 광주·호남권 거점기업 육성 지원에 나선 바 있으며, K-콘텐츠 산업의 글로벌 확산을 위한 금융 지원을 추진하는 등 산업 전반의 자금 선순환을 돕는 생산적 금융 실천에 공을 들이고 있다.
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