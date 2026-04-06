“240조 유동성 어디로”…ETF 2배 성장, 단기채로 쏠렸다

국내 단기금융시장에 240조원대 유동성이 쌓인 가운데, 자금이 단기채 중심으로 빠르게 이동하고 있다. 증시 변동성이 커지면서 투자 대기 자금이 언제든 회수 가능한 초단기 상품으로 몰리는 흐름이 뚜렷해졌다.
6일 금융투자업계에 따르면 단기 자금이 집중되는 머니마켓펀드(MMF) 규모는 지난해 말 195조원에서 최근 248조원으로 확대됐다. 여기에 단기채 ETF로의 자금 유입이 더해지며 단기금융시장 내 유동성이 빠르게 불어나고 있다.
같은 기간 국내 ETF 시장도 2024년 말 약 106조원에서 최근 230조원대까지 확대되며 약 2배 성장했다. 시장 규모가 커지는 과정에서 채권형 ETF 내 자금 흐름에도 변화가 나타나고 있다.
단기채 순자산은 13조원대에서 24조원대로 증가하며 80% 넘는 성장세를 기록했고, 전체 채권 ETF 순자산(약 48.7조 원) 가운데 차지하는 비중도 절반 수준인 51%에 근접한 것으로 나타났다. 시장 확대와 함께 단기 자산의 영향력이 빠르게 커지고 있는 것으로 나타났다.
반면 회사채 ETF 규모는 같은 기간 7.1조 원에서 6.6조 원으로 감소세를 보이며 대비를 이뤘다. 이는 투자자들이 변동성이 큰 자산보다 안정적인 단기 자산으로 이동하는 흐름이 강화된 결과로 해석된다.
● 왜 단기채로 몰리나…변동성 장세 속 ‘대기 자금’ 증가
최근 자금 이동의 핵심 배경으로는 증시 변동성 확대가 꼽힌다. 투자 시점을 저울질하는 자금이 시장에 즉시 진입하기보다, 언제든 이동이 가능한 단기 상품에 머무르는 경향이 강해졌다는 분석이다.
우리자산운용 서보민 채권운용1본부 본부장은 “최근에는 주식시장 투자를 준비하는 자금이 단기 금리 상품에 머무르면서 운용되는 흐름이 나타나고 있다”고 말했다.
자금 유입이 늘어나면서 단기채 ETF 시장 내 경쟁도 치열해지고 있다. 단순 금리 추종형 상품보다 운용 전략이 반영된 액티브 ETF가 상대적으로 안정적인 성과를 내며 주목받는 흐름이다.
이 같은 흐름 속에서 우리자산운용의 ‘WON 전단채플러스액티브 ETF’는 1년 수익률 3.10%, 3개월 수익률 0.81%를 기록하며 단기 구간에서도 안정적인 성과를 유지하고 있다. 해당 상품의 순자산은 2000억원을 넘어섰다.
● 일시적 흐름일까…“단기금융시장 역할 확대 가능성”
시장에서는 이러한 자금 이동이 단기적인 흐름에 그치지 않을 가능성에도 주목하고 있다. 금융시장 전반의 유동성이 확대되면서 단기금융시장에 머무르는 자금 규모 자체가 커지고 있기 때문이다.
서 본부장은 “초단기채권형 ETF는 언제든 자금을 이동할 수 있는 유연성이 있어 향후에도 중요한 역할을 할 가능성이 높다”고 말했다. 증시 변동성이 이어지는 한, 단기채 ETF를 중심으로 한 ‘파킹형 투자’ 수요는 당분간 이어질 가능성이 크다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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