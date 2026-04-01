넘버즈인, ‘3번 라인’ 전면 리뉴얼 출시 …NCT WISH와 ‘스킨 리서처 캠페인’ 전개
동아경제
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숫자로 피부 고민 해법을 제시하는 스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)이 자사 스테디셀러인 ‘3번 라인’을 전면 리뉴얼 출시했다고 밝혔다.
이번 리뉴얼은 기존 넘버즈인 3번 라인의 강점인 ‘피부결’ 케어에 모공 타이트닝 기능을 더해 스킨케어 솔루션을 제공하는 데 집중했다. 이번 신규 라인업은 △3번 보들보들 모공결 세럼 △3번 보들보들 모공결 클렌징 오일 △3번 보들보들 퍼스트 결 부스팅 토너 △3번 도자기결 톤업베이지 선크림(01 블러·02 글로우) △3번 모공제로 화잘먹 패드 등 총 6종으로 구성됐다.
브랜드 측에 따르면 주력 제품인 ‘3번 보들보들 모공결 세럼’은 기존 ‘결세럼’의 사용감은 유지하되, ‘발효 바쿠치올’을 배합해 모공 면적 개선 효과를 기존 대비 1.5배 끌어올렸다고 한다. 새롭게 추가된 ‘3번 보들보들 모공결 클렌징 오일’은 세럼 성분을 담아 산뜻하고 촉촉한 마무리감을 선사한다.
넘버즈인은 리뉴얼을 기점으로 브랜드 모델 NCT WISH와 함께 ‘스킨 리서처(SKIN RESEARCHER)’ 캠페인을 전개한다. 캠페인 영상에는 연구원으로 변신한 멤버들의 모습이 담겨있다. 또한 오는 5일까지 올리브영에서 최대 55% 할인 혜택을 제공하는 ‘모공종결마켓’을 진행하며, 구매 고객 대상 NCT WISH 단독 콘서트 티켓 추첨 이벤트와 포토 스티커 증정 등 프로모션을 진행할 계획이다.
넘버즈인 관계자는 “고객들에게 사랑받아 온 넘버즈인의 3번 라인이 이번 리뉴얼을 통해 결과 모공을 동시에 잡는 솔루션으로 출시됐다”라며 “피부 고민의 정답을 제시하고자 하는 넘버즈인만의 제품력을 경험해 보시길 바란다”고 전했다.
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