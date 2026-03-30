“고령 농업인 부담 던다”… 농협재단, 관절수술비 지원 사업

농협재단은 ‘농업인 관절수술비 지원’ 사업을 올해 처음 시범적으로 추진한다고 30일 밝혔다.
총 10억 원 규모로 진행되는 이번 사업은 지원 대상자로 선정된 농업인에게 1인당 최대 300만 원 한도 내에서 검사비, 진료비, 수술비 등 관절수술 관련 본인 부담 의료비를 지원하는 것이 골자다.
지원 대상은 관절질환으로 병원에서 수술을 권유받은 만 60세 이상 농업인이다. 신청은 오는 4월 17일까지 전국 지역 농·축협을 통해 접수할 수 있으며 심사를 거쳐 최종 지원 대상자가 선정된다고 농협재단 측은 전했다.
농협재단은 이번 사업을 통해 농촌 지역에서 상대적으로 취약한 의료 접근성과 고령화로 인한 건강 문제를 동시에 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 한다. 특히 반복적인 노동으로 신체 부담이 큰 농업인의 특성을 고려한 맞춤형 지원이라는 점에서 의미가 있다는 설명이다.
농협재단 관계자는 “이번 사업은 농업인의 의료비 부담 완화를 위해 처음으로 추진하는 시범사업”이라며 “현장 수요와 운영 성과를 면밀히 검토해 향후 지원 규모를 점진적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다. 이어 “농업인의 복지 증진과 삶의 질 향상을 위한 실효성 있는 지원사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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