제주항공, 연초 수송객 ‘LCC 1위’…체질 개선 결실

제주항공이 올해 초 국적 저비용항공사(LCC) 중 가장 많은 수송객을 기록하며 실적 반등세를 이어가고 있는 것으로 나타났다.
국토교통부 항공정보포털시스템 확정 통계에 따르면, 제주항공은 지난 1월 117만6532명, 2월 106만7659명 등 총 224만4191명이 탑승해 국적 LCC 중 가장 많은 수송객 수를 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 176만402명보다 27.5% 증가한 수치다.
같은 기간 티웨이항공이 216만3114명으로 2위를 기록했고, 진에어(190만2858명), 에어부산(130만3587명), 이스타항공(117만8202명)이 뒤를 이었다.
탑승률 역시 높은 수준을 유지했다. 제주항공의 국내선 탑승률은 94.5%, 국제선은 91.3%로, 각각 국적 LCC 평균(국내선 90.9%, 국제선 89.2%)을 상회했다. 수요 대응력과 운항 효율성을 동시에 확보했다는 평가다.
제주항공은 지난해 4분기 잠정 실적 기준 매출 4746억 원, 영업이익 186억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 매출은 전년 동기(4504억원) 대비 5.4% 증가했고, 영업손실은 403억원에서 흑자로 돌아섰다. 2024년 3분기 이후 5개 분기만의 흑자 전환이다.
제주항공은 이번 실적 개선의 주요 원인으로 기체 현대화를 통한 체질 개선과 노선 운용 효율화를 꼽았다. 사측은 올해 차세대 항공기 7대를 도입하고 노후 기체를 순차적으로 교체해 운영 효율을 높이는 한편, 자산 매각 등을 통한 재무 건전성 확보에 주력할 방침이다.
증권업계는 제주항공의 단기 실적 흐름을 긍정적으로 전망하고 있다. 한화투자증권은 최근 보고서를 통해 “동계 성수기와 일본 노선의 견조한 수요 영향으로 1분기 실적은 전 분기 대비 개선될 것”이라며 “업황 전반에 대한 보수적 시각에도 불구하고 제주항공은 개선된 기초 체력을 바탕으로 대응이 가능할 것”이라고 분석했다.
제주항공은 향후 인공지능(AI) 기반의 디지털 전환과 안전관리 체계 강화를 통해 운영 효율성을 제고하고 시장 신뢰를 회복한다는 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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