OCI홀딩스, 세계은행 국제금융공사로부터 투자 유치… 반도체 폴리실리콘 사업 본격화

약 1890억 원 규모 투자 유치
말레이시아 사라왁주 첫 IFC 투자 기업 선정 ‘이중 쾌거’… 도쿠야마와 합작법인 OTSM, 2029년 연 8000톤 상업 생산 목표
OCI홀딩스가 세계은행그룹 산하 국제금융공사(IFC, International Finance Corporation)로부터 1억2000만 달러(약 18900억 원) 규모의 투자를 유치했다고 30일 밝혔다. 자금 확보를 넘어 사업 경쟁력과 ESG 실행력을 동시에 국제 무대에서 공인받았다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.
이번 투자는 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사 OCI TerraSus(테라서스)가 일본 화학 전문기업 도쿠야마(Tokuyama)와 각각 50% 지분으로 설립한 합작법인 OTSM(OCI Tokuyama Semiconductor Materials)을 대상으로 한다. 확보된 자금은 말레이시아 사라왁주에 건설 중인 반도체용 폴리실리콘 공장의 건설비 및 운영자금으로 전액 투입될 예정이다.
주목할 점은 IFC가 말레이시아 사라왁주에서 처음으로 투자를 결정한 기업으로 OTSM을 선택했다는 사실이다. 단순한 선후 관계를 넘어, 사라왁주 내에서 OTSM의 사업 모델과 성장 가능성이 그만큼 높이 평가됐음을 방증한다는 분석이다.
이번 투자 유치가 특히 주목받는 이유는 IFC의 투자 결정 방식에 있다. 일반 민간 금융기관이 수익성 중심으로 투자를 결정하는 것과 달리, IFC는 기업의 성장 잠재력은 물론 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 수준, 컴플라이언스 지표 등을 종합적으로 고려한다. 뿐만 아니라 투자 이후에도 대출 기간 전반에 걸쳐 저탄소 경영, 인권 보호, 산업안전·보건 등 사전 협의된 ESG 의무 준수 여부를 지속적으로 점검한다. OCI TerraSus가 이 까다로운 심사와 사후 관리 기준을 모두 충족했다는 것은, 사업성과 지속가능경영 역량 모두를 국제 기준에서 검증받았음을 의미한다.
OCI홀딩스 관계자는 “OCI TerraSus가 IFC의 엄격한 심사 기준을 충족하며 말레이시아 사라왁주의 첫 투자 유치 기업으로 선정된 것은 매우 의미있는 성과”라면서 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.
11-Nine급 초고순도 폴리실리콘…친환경 수력발전으로 생산
OTSM이 생산할 반도체용 폴리실리콘은 순도 99.999999999%(11-Nine급)에 달하는 초고순도 제품이다. 반도체 웨이퍼의 핵심 원료로, 불순물 허용 수준이 극도로 낮아 기술 진입장벽이 매우 높은 분야다.
생산 과정에서도 친환경성을 앞세웠다. 사라왁주의 풍부한 수력발전 인프라를 기반으로 한 청정 전력을 활용해 생산 전 과정에서 탄소 배출을 최소화한다. 반도체 공급망의 탄소 배출 저감이 글로벌 기업들의 핵심 과제로 떠오른 가운데 OTSM의 친환경 생산 방식은 고객사 유치에서도 유리한 고지를 점할 수 있다는 평가다.
생산 일정은 2027년 준공 및 시운전 완료 후, 고객사 공정 변경 승인 절차인 PCN(Process Change Notification)을 거쳐 2029년부터 연간 8000톤 규모의 본격 상업 생산에 돌입하는 것을 목표로 한다.
반도체용 폴리실리콘은 태양광용과 달리 극도로 높은 순도와 정밀한 품질 관리가 요구되는 고부가 소재다. 현재 전 세계에서 이 사업을 영위하는 기업은 OCI를 비롯해 독일의 바커(Wacker), 미국의 헴록(Hemlock), 일본의 도쿠야마(Tokuyama) 등 손에 꼽을 정도에 불과하다. 진입장벽이 높은 만큼 시장 안착 이후에는 안정적인 장기 수익을 확보할 수 있는 구조다.
OCI홀딩스는 말레이시아의 태양광용 폴리실리콘, 베트남의 웨이퍼, 미국의 대규모 태양광·ESS 프로젝트에 이르는 밸류체인을 구축하며 AI 인프라 기업으로의 전환을 추진하고 있다. OCI홀딩스는 이번 IFC 투자 유치를 기점으로 태양광에서 반도체 소재까지 포괄하는 고부가 소재 기업으로의 도약에 본격적인 속도를 낼 전망이다.
댓글 0