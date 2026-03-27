봄 웨딩 시즌에 하객 패션 수요 집중… 29CM, ‘세레모니 룩’ 기획전 개최

본격적인 봄 웨딩 시즌에 접어들며 하객 패션 등 관련 의류 수요가 급증한 것으로 나타났다.
27일 29CM에 따르면 이달 1일부터 24일까지 키워드 검색량을 분석한 결과, ‘하객룩’과 ‘웨딩’ 키워드 검색량이 전월 동기 대비 113%, 46% 이상 급증했다. 검색량 증가와 함께 실제 구매량도 늘어났다. 블라우스와 원피스 카테고리 거래액은 각각 170%, 87% 뛰었다.
올해 하객룩 트렌드는 목선을 강조한 ‘넥 포인트’ 디자인이 주도하고 있다. 스카프 디테일이나 러플, 레이스 등을 활용해 얼굴선을 돋보이게 하는 식이다. 실제 품목별 거래액을 분석한 결과 △스카프 원피스(680%) △타이 블라우스(323%) △스카프 블라우스(305%) 등이 전년 대비 큰 폭으로 늘었다.
29CM는 이러한 수요에 맞춰 내달 1일부터 12일까지 ‘세레모니 룩’ 기획전을 진행한다. 이번 행사에는 로우클래식, 샵엠, 아틀리에 드 루멘, 오버듀플레어 등이 참여한다. 최대 4만 원 할인 쿠폰과 14% 할인 혜택을 동시에 제공해 구매 혜택도 강화했다.
기획전 기간 중 실시간 라이브 방송 ‘이구라이브(29LIVE)’도 운영한다. 내달 7일 여성 의류 브랜드 ‘이아’를 시작으로 주얼리 브랜드 ‘넘버링’(8일), 잡화 브랜드 ‘드래곤 디퓨전’(9일) 순으로 진행된다. 라이브 방송을 통해 각 브랜드 상품을 활용한 구체적인 스타일링 방안을 제안할 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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