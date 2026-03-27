코오롱세이브프라자, 봄맞이 할인 행사 ‘콕세일’ 진행

코오롱인더스트리FnC부문이 운영하는 직영 아울렛 코오롱세이브프라자가 상반기 정기 할인 행사 ‘콕세일’을 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 이날부터 29일까지 안양, 해운대, 남양주 등 전국 10개 오프라인 매장과 공식 웹사이트에서 동시에 열린다. 콕세일은 지난해 가을 행사 당시 누적 고객수가 전년 동기 대비 120%, 신규 고객 수는 116% 증가하는 등 성장세를 기록 중이다.
올해는 단발성 할인을 넘어 장기적인 고객 락인(Lock-in)을 위한 혜택을 강화했다. 행사 기간 중 20만 원 이상 구매한 고객에게는 4월부터 8월까지 5개월간 매월 1일 할인 쿠폰을 지급한다.
신규 고객 유치를 위한 장치도 마련했다. 통합 멤버십 서비스인 ‘OLO 멤버십’에 신규 가입하면 기본 5000원 쿠폰 외에 콕세일 기간 사용 가능한 20% 추가 할인 쿠폰을 제공한다. 멤버십 가입은 매장과 웹사이트에서 모두 가능하다. 이밖에 공식 웹사이트에서는 구매 금액별 최대 2만 원 할인 쿠폰을 증정하는 룰렛 이벤트와 선착순 사은품 증정 행사를 진행한다.
코오롱세이브프라자 관계자는 “지난해 가을 콕세일 당시 고객들의 반응에 힘입어 올해 상반기에는 장기적으로 혜택을 얻을 수 있는 실질적인 보상 혜택을 강화했다”고 전했다.
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