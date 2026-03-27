엔제리너스, 논산딸기축제서 비타베리 홍보부스 운영… “지역 농가 상생 강화”

롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 브랜드 엔제리너스가 ‘논산딸기축제’에 참여해 오는 29일까지 프리미엄 딸기 품종 ‘비타베리’ 홍보부스를 운영한다고 27일 밝혔다.
비타베리는 당도가 높고 식감이 우수하지만 상대적으로 인지도가 낮은 품종이다. 엔제리너스는 비타베리 모종을 지원해 생산 안정화에 기여하고, 신메뉴 출시, 논산딸기축제 참여 등을 통해 비타베리의 품질 경쟁력과 ‘청년농부 선순환 프로젝트’의 취지를 알린다는 계획이다.
‘청년농부 선순환 프로젝트’는 청년농부의 안정적인 정착과 지역 상생을 위해 멘토링 및 판로를 지원하는 롯데GRS의 사회공헌 활동이다. 앞서 롯데리아 ‘못난이치즈감자’, ‘김치불고기버거’를 선보인 데 이어, 이달에는 논산 청년농부가 재배한 비타베리를 활용한 엔제리너스 신메뉴 4종을 출시한 바 있다.
현장 홍보부스는 ‘비타베리-청년농부-엔제리너스’를 잇는 선순환 홍보 구조로 설계됐다. 방문객은 현장에서 제품의 맛과 품질을 확인하고, 지역 농가 상생 스토리를 직접 경험할 수 있다.
방문객들을 위한 이벤트도 진행한다. 포토존에서 촬영한 사진을 지정 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 다회용 에코백인 ‘베리백’을 증정한다. 베리백은 다회용 에코백으로, 비타베리 딸기 구매 시 버려지는 비닐백의 폐기물을 줄일 수 있다.
롯데GRS 관계자는 “앞으로도 청년농부의 판로 개척과 지역 농가와의 상생에 지속적으로 기여하겠다”며 “이번 축제를 계기로 논산 딸기의 매력이 더욱 널리 알려지길 기대한다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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