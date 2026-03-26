“피지컬 AI가 현장 바꿀 것”… GS건설, 임원 워크숍 개최

GS건설은 3월 25일부터 26일까지 이틀간 용인 엘리시안 러닝센터에서 2026년 임원 워크숍을 개최하고 건설 현장에 ‘피지컬 AI(Physical AI)’를 본격 도입하기 위한 전략 논의에 나섰다고 밝혔다. 이번 워크숍에는 허윤홍 대표를 비롯해 GS건설 및 자회사 임원 110여 명이 참석해 실행 중심의 현장 혁신 방안을 집중적으로 모색했다고 한다.
GS건설 측은 이번 워크숍은 단순한 기술 도입 논의를 넘어, GS건설이 그간 지속적으로 추진해 온 AI 기반 경영 전환 전략을 현장 실행 단계로 끌어올리기 위한 자리라는 점에서 의미가 크다고 전했다.
허윤홍 대표 취임 이후 GS건설은 AI를 활용한 ‘일하는 방식의 변화’를 핵심 과제로 삼고 현장 중심 혁신을 지속적으로 강조해 왔다.
허윤홍 대표는 모두발언에서 “앞으로는 현장을 직접 바꾸는 AI, 즉 피지컬 AI가 중심이 될 것”이라면서 “이번 워크숍의 결과는 아이디어가 아니라 현장에서 실제로 바뀌는 실행이어야 한다”고 강조했다. 이어 “완벽한 답을 찾기보다 빠르게 시도하고 개선하는 과정을 통해 현장에서 검증하고 확장하는 방식으로 전환해야 한다”며 속도와 실행력을 거듭 주문했다.
워크숍에서는 AI 전문가들의 외부 강연과 내부 공유 세션을 통해 피지컬 AI 트렌드와 산업 적용 구조, 건설 분야 데이터 구조화 전략 등이 소개됐다고 한다. 참석 임원들은 역할별로 4개 그룹으로 나뉘어 실질적인 적용 방안을 논의한 것으로 알려졌다.
피지컬 AI 도입 검토 그룹은 로봇이 가장 먼저 투입될 수 있는 작업과 필요한 기술, 기대 효과를 도출했고 현장 적용 그룹은 실제 시공 현장에서의 구체적인 도입 시나리오를 점검했다. 또한 사업부서 및 전사 지원 조직은 설계·수주 단계에서의 차별화 전략과 로봇 도입 이후 조직 운영 방식 변화, 지속가능한 운영 체계 구축 방안을 논의했다.
GS건설은 이미 AI 기반 현장 혁신을 단계적으로 추진해 왔다. 외국인 근로자와의 원활한 소통을 위한 AI 번역 프로그램 ‘Xi Voice(자이 보이스)’와 5000페이지 이상의 표준 시방서를 기반으로 최신 기준을 제공하는 ‘Xi-Book(자이북)’, 업계 최초 AI 기반 설계도면 검토 시스템 등을 도입해 안전과 품질 관리 수준을 높여 왔다. 단순한 디지털 도입을 넘어 현장의 의사결정 구조 자체를 데이터 중심으로 전환하려는 것이다.
GS건설은 앞으로 시공, 운반, 측정, 순찰, 검사 등 건설 전 과정에 센서를 통해 현장을 인식하고 데이터를 기반으로 판단한 뒤 로봇과 자동화를 통해 실행하고 다시 학습하는 운영 체계를 구축할 계획이라고 전했다. 또 로보틱스 스타트업 투자 등을 통해 기술 내재화와 사업 시너지도 동시에 추진하고 있다.
GS건설은 피지컬 AI를 단순한 기술이 아닌 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 축으로 보고 수주, 설계, 시공, 운영 전 밸류체인에 데이터 기반 의사결정과 로봇 활용을 내재화해 ‘AI로 설계하고 로봇으로 시공하는’ 새로운 건설 패러다임을 구축해 나간다는 방침이다.
허윤홍 대표는 “이번 워크숍 논의가 실제 현장에서 작동하고 구성원들에게 확산돼 실질적인 변화로 이어질 것”이라면서 “피지컬 AI를 중심으로 현장 혁신을 가속화해 GS건설의 근본적인 경쟁력을 끌어올리겠다”고 말했다.
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