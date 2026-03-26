“돈 되는 AI만 남는다”…오픈AI, ‘소라’ 접은 진짜 이유

오픈AI가 영상 생성 인공지능(AI) ‘소라(Sora)’ 서비스를 사실상 중단하기로 하면서, AI 산업의 흐름이 기술 경쟁에서 수익성과 자원 배분 중심으로 옮겨가고 있다는 분석이 나온다.
생성형 AI 수요는 빠르게 늘고 있지만 이를 뒷받침할 연산 자원(컴퓨트)은 제한적인 상황에서, 수익성이 낮은 서비스부터 정리되는 흐름이 본격화됐다는 것이다.
25일 비즈니스 인사이더(Business Insider)에 따르면 오픈AI는 최근 내부 전략을 조정하고 핵심 서비스 중심으로 자원을 재배치하고 있다. 이 과정에서 영상 생성 AI ‘소라’는 우선순위에서 밀리며 사실상 중단 수순에 들어갔다.
실리콘밸리 기술 분석 기업 나비카(Navica)의 버나드 골든 최고경영자(CEO)는 “AI 업계가 컴퓨트 확보에 사활을 거는 상황에서 오픈AI는 핵심 성장 동력인 챗GPT에 자원을 집중하고 있다”고 말했다.
● “사이드 프로젝트 정리”…전략은 ‘집중’
오픈AI 내부에서도 선택과 집중 기조가 분명해지고 있다.
비즈니스 인사이더에 따르면 신임 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)인 피지 시모(Fidji Simo)는 최근 내부 전체회의(all-hands meeting)에서 “우리는 지금 이 순간을 놓쳐서는 안 된다. 사이드 프로젝트에 집중하느라 핵심을 놓칠 수 없다”고 강조했다.
소라는 출시 당시 높은 완성도로 주목받았지만, 영상 생성 AI 특성상 텍스트 모델보다 훨씬 많은 연산 자원을 필요로 한다. 반면 수익 모델은 뚜렷하지 않았다.
소라 개발을 이끈 빌 피블스(Bill Peebles)도 “사용자 수요는 매우 크지만 현재 비용 구조는 지속 가능하지 않다”고 밝힌 바 있다.
● 기술보다 자원…AI 경쟁의 축 이동
이번 결정의 배경에는 AI 산업 전반의 구조적 문제인 ‘컴퓨트 부족’이 있다.
AI 사용량은 빠르게 늘고 있지만 데이터센터, 전력, 반도체 등 핵심 인프라 공급은 이를 따라가지 못하고 있다. 일부 지역에서는 데이터센터를 지어놓고도 전력 확보 문제로 가동하지 못하는 사례도 나타나고 있다.
이 같은 상황에서 기업들은 모든 서비스를 동시에 운영하기 어려워졌고, 결국 어떤 서비스에 컴퓨트를 배분할지 선택해야 하는 단계에 들어섰다.
과거에는 더 뛰어난 모델을 만드는 것이 경쟁의 핵심이었다면, 이제는 한정된 자원을 어디에 쓰느냐가 더 중요한 기준이 되고 있다.
● “수익 중심 재편”…실험에서 사업으로
오픈AI의 전략 변화는 AI 산업이 ‘연구 중심’에서 ‘수익 중심’으로 이동하고 있음을 보여준다. 회사는 향후 1~2년 내 기업공개(IPO)를 앞두고 있지만, 매년 수십억 달러의 손실을 이어가는 상황이다. 수익 구조를 빠르게 확보해야 하는 압박 속에 자원 배분 역시 수익성 중심으로 재편되고 있다.
데이터센터와 반도체 확보에 막대한 비용이 투입되면서 모든 프로젝트를 동시에 유지하기 어려워졌고, 수익성이 낮은 서비스는 우선순위에서 밀려나고 있다.
소라는 기술적으로는 성공했지만, 높은 연산 비용과 제한적인 수익 구조로 인해 지속 가능성이 낮았던 사례로 꼽힌다.
전문가들은 이런 변화가 오히려 AI 시장 확대를 앞당길 수 있다고 본다. 연산 효율이 개선되면 서비스 비용이 낮아지고, 이는 기업과 사용자 확산으로 이어진다. 결과적으로 전체 AI 수요가 더 늘어나는 흐름으로 이어질 수 있다는 분석이다.
AI 산업은 기술 경쟁을 넘어 자원과 수익성을 중심으로 재편되는 국면에 들어섰다. 소라 중단은 그 변화를 보여주는 상징적인 사례로 평가된다.
■ 팩트 필터｜AI 산업 지금 흐름
컴퓨트 부족: 데이터센터·전력·칩 공급 한계
선택과 집중: 모든 서비스 동시 운영 어려움
수익 중심 재편: 돈 되는 서비스에 자원 집중
경쟁 변화: 기술 → 인프라·전력 확보
산업 전환: 실험형 AI → 수익형 AI
최현정 기자 phoebe@donga.com
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