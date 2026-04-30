‘프렌즈’ 종영 22년… “재방료만 매년 280억 받는다” 배우 고백

할리우드 배우 리사 쿠드로가 미국의 인기 드라마 ‘프렌즈’ 재상영 수입으로만 매년 수백억 원을 받는다고 밝혔다. 미국 뉴욕 맨해튼에 사는 여섯 남녀의 우정과 사랑을 그린 ‘프렌즈’는 1994~2004년 방영돼 큰 인기를 끌었다. 종영한 지 22년이나 흘렀지만, 재방송료만 막대한 수익을 창출하고 있는 것이다. 쿠드로는 “‘프렌즈’에 대해 절대 나쁜 말은 하지 않겠다. 여전히 훌륭한 작품이기 때문”이라며 남다른 애정을 드러냈다.
쿠드로는 23일(현지 시간) 보도된 영국 더타임스와의 인터뷰에서 “‘프렌즈’는 여전히 훌륭한 작품이며 매튜 페리는 천재였다”고 말했다. 그는 이 드라마에서 낙천적이며 엉뚱한 포크 싱어 겸 안마 치료사 피비 역을 맡았었다. 쿠드로가 언급한 매튜는 드라마에서 챈들러 역을 연기했었다. 매튜는 2023년 10월 LA 자택에서 숨진 채 발견됐으며 사망 원인은 케타민 급성 부작용이었다. 고인은 2022년 11월 출간한 회고록에서 오랫동안 약물·알코올 중독에 시달려왔다고 고백한 바 있다.
쿠드로는 고인의 사망 후 작품을 다시보기 시작했다고 전했다. 그는 “이전에는 나의 부족한 점만 찾느라 작품을 즐기지 못했지만 이제는 시청자 입장에서 그 쇼가 얼마나 훌륭했는지 깨달았다”며 “특히 매튜는 우리 모두를 뛰어넘는 천재였다”고 했다. ‘프렌즈’는 2004년 종영했지만, 2000년대 태어난 젊은 세대에도 인기를 끌고 있다. 더타임스는 “소셜미디어가 없던 시절을 살아가는 젊은이들의 이야기가 순수함을 담고 있기 때문일 것”이라고 짚었다. 쿠드로도 이에 공감했다.
실제로도 끈끈한 우정을 자랑한 ‘프렌즈’ 주연 배우들은 2000년대 초반, 업계에는 전례가 거의 없던 재방송 및 판권 수익의 일정 지분을 받는 계약을 성사시켰다. 당시 이러한 수익 구조는 일반적으로 제작자나 프로듀서에게만 적용되는 것이 관례였다. 하지만 이들은 드라마 제작사인 워너브라더스가 ‘프렌즈’로 벌어들이는 수익의 약 2%를 공동으로 확보했다. 실제로 쿠드로는 이번 인터뷰에서 “‘프렌즈’로 연간 1500만 파운드(약 280억 원)의 수익을 벌어들이고 있다”고 말했다.
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