“안전과 효율 동시에”… 현대건설, 공동주택 최초 ‘모듈러 엘리베이터’ 적용

현대건설은 최근 인천시 연수구 동춘동에 위치한 힐스테이트 송도 센터파크 현장에 모듈러 엘리베이터 1기를 시공하고 기계실 설치 및 시운전을 앞두고 있다고 전했다. 600세대가 넘는 아파트에 모듈러 엘리베이터가 입주민용으로 상용화된 것은 이번이 처음이다.
모듈러 엘리베이터는 승강기 주요 구조물과 설비를 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립·설치만 진행하는 차세대 시공 방식이다. 공사 기간 단축은 물론 안전성이 높아 건설 업계에서 혁신적인 솔루션으로 평가받는다.
이번에 적용된 엘리베이터는 현대엘리베이터와의 기술협력을 통해 개발된 16인승(정격하중 1200kg) 고층·고속 모델이다. 공장에서 사전 조립된 주요 구조물을 현장에 반입해 적층하는 데 이틀에 불과했고 이후 조정·마감·시운전까지 약 한 달이 소요돼 일반 시공 대비 작업일을 40일가량 단축할 수 있었다고 한다. 골조 마감 이전에도 조기 설치가 가능해 최대 두 달의 공기 단축 효과도 있다.
안전성 향상이야말로 이번 모듈러 엘리베이터 도입의 가장 큰 성과로 꼽힌다. 기존 방식에서는 좁은 승강로 안에서 수십 미터 높이의 고층 작업을 진행하고 용접 같은 화기 작업도 피할 수 없었다. 추락·화재 등 중대재해 위험에 작업자가 상시 노출될 수밖에 없는 구조였다. 모듈러 방식은 이 같은 위험 작업의 상당 부분을 공장으로 옮겨 현장에서의 위험 요소를 원천적으로 줄였다는 점에서 의미가 크다. 여기에 공장 제조 특성상 정밀한 품질 관리가 가능해 제품 완성도를 높이고 현장마다 달랐던 품질 편차도 줄일 수 있어 안전과 품질을 동시에 잡은 기술로 평가된다.
현대건설은 앞서 지난해 현대엘리베이터와 ‘공동주택부문 모듈러 E/V 도입 및 기술협력’ 업무협약을 체결하고, 힐스테이트 이천역에 저층용 모듈러 엘리베이터를 시범 설치하며 기술 안정성을 검증한 바 있다.
현대건설은 탈현장건설(OSC) 공법 전반으로 혁신의 범위를 넓히고 있다. 콘크리트 부재를 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 PC(Precast Concrete) 공법을 적용한 PC 라멘조 공동주택과 모듈러 실증시설을 용인 마북 연구단지에 건립하면서 기술 고도화에 박차를 가하고 있다.
현대건설 관계자는 “국내 주택 현장에서 전례가 없었던 모듈러 엘리베이터를 힐스테이트 현장에 성공적으로 설치하고 상용화한 것은 매우 뜻깊은 성과”라면서 “공사 일정 단축은 물론 현장 안전성과 품질까지 높아진 만큼, 향후 다른 프로젝트에도 단계적으로 적용을 확대해 건설 현장의 패러다임 변화를 이끌어 나가겠다”고 전했다.
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