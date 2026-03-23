동아오츠카, 포카리스웨트 상주 테니스 대회 개최… 전국 600여 명 참가

동아오츠카는 오는 28~29일 상주시민운동장과 문경 영강체육공원에서 ‘2026 포카리스웨트 상주오픈 테니스 챔피언십’을 개최한다고 23일 밝혔다.
생활체육 저변 확대와 테니스 종목 활성화를 위해 기획된 이번 대회에는 개나리부(여자 신인) 144팀, 챌린저부(남자 신인) 96팀, 국화부 64팀 등 총 600여 명의 선수가 참가한다. 포카리스웨트가 주최하고 상주문경스포츠협회, 상주시테니스협회, 한국테니스발전협의회가 주관하며 국민체육진흥공단, 상주시, 상주시체육회, 상주시의회, 문경테니스협회가 후원한다.
참가자들에게는 포카리스웨트 썬캡과 보틀, 분말 제품을 비롯해 동아제약 박카스, 오쏘몰, 스킨가등 등 다양한 기념품이 증정된다. 협찬사로 참여한 동아에코팩과 용품 후원사로 참여한 이탈리안 스포츠 브랜드 디아도라는 보스턴 백과 라켓백 등을 부상으로 제공한다.
현장에서는 포카리스웨트의 프로모션 부스를 통해 룰렛 이벤트, 럭키 드로우 등 참여형 프로그램이 진행된다. 각 부별 4강과 결승전은 ‘SOOP’을 통해 독점 생중계된다.
상주시는 국토 중심부에 위치한 지리적 이점으로 전국 어디서나 2시간대 접근이 가능해 스포츠 교류의 거점으로 평가받고 있다. 근래에는 다양한 전국 단위 스포츠 대회를 꾸준히 유치해 생활체육 중심지로 자리매김하고 있다.
동아오츠카 관계자는 “포카리스웨트는 다양한 스포츠 현장에서 선수와 생활체육인을 지원하며 건강한 스포츠 문화를 만들어왔다”며 “스포츠 인프라가 잘 갖춰진 상주에서 열리는 이번 대회를 통해 더 많은 사람들이 일상 속에서 스포츠를 즐기고, 생활체육이 더욱 활성화되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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