LGD, 배터리 사용량 48% 늘린 노트북 패널 양산

LG디스플레이는 배터리 사용량을 기존 제품 대비 48% 이상 늘릴 수 있는 노트북용 패널을 개발해 세계 최초로 양산한다고 22일 밝혔다.
LG디스플레이가 새로 내놓은 패널은 ‘옥사이드 1Hz(헤르츠)’ 기술이 적용된 노트북용 액정표시장치(LCD) 패널이다. 이 패널은 사용자의 노트북 사용 환경을 자체 판단해 1Hz에서 최대 120Hz로 주사율을 자동 변환한다.
주사율은 1초 동안 한 화면이 새로 그려지는 횟수다. 주사율이 높을수록 깜박거림이 줄어들면서 부드럽고 선명하게 표시된다. 반면 정지 화면에서 높은 주사율을 유지하면 같은 화면을 지속적으로 만들어야 해 전력이 낭비된다는 단점이 있다.
LG디스플레이의 옥사이드 1Hz 패널은 주사율을 유연하게 조절해 배터리 효율을 극대화한다. 가령 e메일, 이북(e-book), 논문 확인 등 정적인 작업을 위해 화면이 정지되면 1Hz의 최저 주사율 모드로 작동한다. 반면 사용자가 마우스를 움직이거나 온라인동영상서비스(OTT), 영화, 스포츠 경기 등의 동영상이나 화면 변화가 많은 게임을 이용할 때는 최대 120Hz 고주사율 모드로 자동 변환한다.
LG디스플레이 관계자는 “옥사이드 1Hz 기술을 적용한 유기발광다이오드(OLED) 패널을 내년에 양산하는 것이 목표”라고 말했다.
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