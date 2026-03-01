[아파트 미리보기]천안 불당지구 인접 대단지… 교육-편의시설 갖춰

‘아산탕정자이 메트로시티’… 아산 탕정-천안 불당 사이에 위치
불당 연결하는 과선교 개통하면… 학원가-상업시설 이용 편의↑
1638채 규모… 스카이라운지 갖춰
충남 아산시에서 각종 기반시설과 우수한 교육 환경이 갖춰진 불당지구 인근에 대단지 아파트가 분양한다.
GS건설은 아산신도시센트럴시티 도시개발사업지에 조성되는 ‘아산탕정자이 메트로시티’를 3월 분양할 예정이라고 19일 밝혔다.
아산탕정자이 메트로시티는 아산시 탕정면 호산리 일원(아산신도시센트럴시티 도시개발사업 A3 블록)에 들어선다. 총 12개 동(지하 3층∼지상 35층) 1638채 규모다. 평형별로 △59㎡A 132가구 △59㎡B 34채 △84㎡A 963채 △84㎡B 334채 △84㎡C 66채 △84㎡D 66채 △84㎡E 31채 △125㎡PA 6채 △125㎡PB 5채 △125㎡PC 1채가 나온다. 앞서 공급된 ‘아산탕정자이 퍼스트시티’(A1블록) ‘아산탕정자이 센트럴시티’(A2블록)와 합치면 총 3673채에 이르는 대규모 브랜드타운을 형성하게 된다.
아산탕정자이 메트로시티는 도시개발사업이 추진 중인 아산탕정2지구와 천안의 핵심 지역인 불당지구 사이에 있다. 덕분에 두 지역의 기반시설을 모두 편리하게 이용할 수 있다. 불당지구에 밀집해 있는 학원가와 상업시설 등으로 접근하기가 편리하다.
현재 불당지구와 아산탕정2지구를 잇는 연결도로 건설이 추진 중이다. 단지가 위치한 탕정면과 불당지구를 잇는 과선교가 개통하면 접근성은 한층 개선될 것으로 보인다. 아산·천안의 주요 산업단지로의 이동도 편리하며, 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다.
이 외에도 삼성로, 음봉로 등을 통해 단지에 출입하기가 쉽고, 1호선 아산역과 고속철도(KTX)·수서발 고속철도(SRT)가 정차하는 천안아산역이 가까워 서울 등 수도권으로의 접근성이 뛰어나다. 또한 갤러리아백화점, 코스트코, 대형 쇼핑몰 등 풍부한 생활편의시설을 가깝게 누릴 수 있고, 근린공원도 단지 동쪽에 계획돼 있어 쾌적함을 더해줄 전망이다.
교육 환경도 잘 갖춰진 편이다. 구역 내에 초등학교가 계획돼 있으며, 탕정중, 탕정고(계획), 충남외고 등으로 통학이 가능하다. 무엇보다 불당 학원가와 인접해 우수한 면학 분위기를 누릴 수 있다.
차별화된 설계도 갖췄다. 전 가구를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 극대화했으며, 일부 가구세대에는 4베이(Bay) 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용해 탁 트인 개방감을 선사한다. 집안 곳곳에 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련해 공간 활용도를 높였다.
자이의 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 사우나, 독서실 등이 조성될 예정이다. 특히 주동 최상층에는 입주민 전용 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’가 마련된다. 또한 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하며, 입주민의 가족, 지인 등이 머물 수 있는 게스트하우스가 들어선다. 단지 규모에 걸맞은 자이만의 특화 조경 시설도 설계될 예정이다.
GS건설 분양 관계자는 “아산탕정자이 메트로시티는 1638채라는 규모와 불당·탕정을 잇는 위치에 있다는 강점, 그리고 자이의 특화 설계가 집약된 단지”라며 “일대를 대표하는 랜드마크 아파트 단지로 만들겠다”고 말했다. 아산탕정자이 메트로시티의 본보기집은 충남 천안시 서북구 불당동(불당119 안전센터 인근)에 문을 열 예정이다.
댓글 0