‘감튀모임’ 열풍에 하인즈도 나섰다… 당근과 손잡고 을지로 노포에서 ‘케첩모임’ 개최

케첩 브랜드 하인즈는 지역생활 커뮤니티 플랫폼 당근과 손잡고 오프라인 커뮤니티 이벤트 ‘케첩모임’을 연다고 19일 밝혔다.
행사는 4월 7일 서울 을지로의 노포 ‘대성골뱅이’에서 열린다. 하인즈와 당근은 화려한 팝업 공간 대신 오랜 세월의 흔적이 담긴 동네 식당을 행사 장소로 택했다. 지역 소상공인과의 상생을 고려한 선택이기도 하다. 행사 당일에는 바삭한 감자튀김은 물론 계란말이, 스팸 등 케첩 페어링을 제대로 즐길 수 있는 메뉴가 무료로 제공되며, 참가자들은 음식을 나눠 먹으며 자유롭게 교류하는 시간을 갖게 된다.
참가 신청은 3월 19일부터 31일까지 당근 앱 커뮤니티 영역 상단 배너를 통해 받는다. 감자튀김·계란말이·스팸 중 케첩과 함께 먹고 싶은 메뉴 하나를 고르고 지원동기를 작성해 제출하면 된다. 최종 선발 인원은 100명으로 지원동기를 기준으로 가린다. 현장에서는 베스트 지원자·베스트 드레서 선발 등 참여형 프로그램도 진행되며 참가자 전원에게는 두 브랜드가 함께 만든 한정판 ‘케첩 키링’ 굿즈가 증정된다고 한다.
이번 행사는 최근 당근 앱에서 유행처럼 번진 ‘감튀모임’ 트렌드에서 착안했다. 감자튀김 한 봉지를 사이에 두고 낯선 이들과 모여 앉는 문화가 MZ세대를 중심으로 빠르게 확산하자, 하인즈가 케첩을 매개로 그 대열에 합류한 것이다.
하인즈 관계자는 “음식과 취향을 매개로 한 커뮤니티 모임이 하나의 문화로 자리잡고 있다”며 “케첩이라는 친숙한 소재를 통해 소비자들이 일상 속에서 자연스럽게 만나고 교류할 수 있는 경험을 마련하고 싶었다”고 말했다. 이어 “앞으로도 브랜드와 소비자가 가깝게 만날 수 있는 체험형 활동을 꾸준히 이어갈 것”이라고 덧붙였다.
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