JTI코리아 ‘플룸’, ‘KCAB 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상’ 2년 연속 수상

JTI코리아의 궐련형 전자담배 디바이스 브랜드 ‘플룸(Ploom)’이 전문가와 소비자에게 우수성을 인정받았다.
JTI코리아는 자사 디바이스 플룸이 ‘2026 KCAB 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상’ 궐련형 전자담배 부문에서 2년 연속 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.
해당 시상식은 소비자의 합리적인 선택을 돕고, 우수 브랜드 발굴과 경쟁력 강화를 목적으로 제정됐다. ▲브랜드 차별화 ▲선호도 ▲만족도 ▲소통지수 등의 항목을 전문가와 소비자가 종합적으로 평가해 선정한다.
플룸은 세련된 디자인, 혁신적인 기술을 통해 성인 소비자들에게 보다 풍부한 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 최근에는 전용 프리미엄 스틱 브랜드 ‘에보(EVO)’를 새롭게 선보였다. 기존 ‘메비우스 포 플룸(MEVIUS for Ploom)’ 스틱 브랜드의 특징인 ‘담배 본연의 맛’을 그대로 구현하면서 품질과 사용 경험을 한층 향상시킨 궐련형 전자담배 전용 스틱 브랜드다.
JTI코리아 관계자는 “이번 수상은 플룸이 성인 소비자들의 니즈와 라이프스타일을 반영해 브랜드 경험을 지속적으로 발전시켜 온 결과”라며 “앞으로도 혁신적인 기술과 디자인을 바탕으로 성인 소비자들에게 더욱 만족스러운 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
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