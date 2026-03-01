두산에너빌, 스팀터빈 북미 첫 수출… 370MW급 터빈-발전기 공급계약

두산에너빌리티가 미국 기업에 370MW급 스팀터빈(사진)과 발전기를 공급한다. 두산이 스팀터빈을 북미 지역에 수출하는 것은 이번이 처음이다.
두산에너빌리티는 미국의 한 기업과 370MW급 스팀터빈 및 발전기 각 2기를 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 열을 활용해 추가 전력을 생산하는 설비다. 천연가스로 가스터빈을 돌린 후 발생한 열을 활용해 스팀터빈을 한 번 더 돌리는 ‘복합발전’ 방식이기 때문에 그만큼 에너지 효율을 높일 수 있다.
두산에너빌리티는 이번 스팀터빈 수주로 기술력을 입증받아 향후 대규모 복합발전 수주 경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 최근 인공지능(AI) 데이터센터가 크게 늘어나면서 발전 시장도 함께 커지고 있는 만큼 복합발전 체계 수출에 힘을 준다는 계획을 세우고 있다.
회사 측은 “특히 북미 지역 민자 발전 사업자 등을 대상으로 수출을 가속화할 것”이라며 “향후 종합 발전용 터빈 공급 업체로 시장 입지를 공고히 다지겠다”고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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