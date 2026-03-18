“초급 개발자 일자리 사라져”…AI發 청년고용 충격 현실로

소프트웨어 관련 학과에 다니는 대학생 김준혁 씨(22)는 본격적인 취업 준비를 앞두고 걱정이 커졌다. 최근 정보통신(IT) 업계에서 신입 채용을 줄이고 있기 때문이다. 인공지능(AI) 사용이 크게 늘어나면서 신입 사원을 채용하는 게 비효율적이라는 판단에서다. 김 씨는 “AI가 초급 개발자 자리를 대체하고 있다는 이야기를 듣고 비상 상황이라고 생각했다. 코로나19 이후 줄어든 채용이 회복되지 않았는데 더 감소하게 생겼다”고 토로했다.
상대적으로 일자리가 많았던 전문, 과학 및 기술서비스업과 정보통신업에서 취업자 수 감소세가 나타나기 시작했다. 오랜 기간 일자리가 늘다 보니 조금만 줄어도 기저효과 탓에 감소폭이 커 보이는 효과도 있지만, AI발(發) 고용 충격이 본격화됐다는 분석도 나온다. 20대 고용률이 전 연령대에서 유일하게 뒷걸음질치는 등 청년 고용이 위축된 상황에서 AI의 청년 일자리 위협이 현실화됐다는 지적이 있다.
● 법률·연구업 취업자 10만 명 넘게↓
18일 국가데이터처가 발표한 고용동향에 따르면 지난달 전문, 과학 및 기술서비스업 취업자 수는 1년 전보다 10만5000명 줄면서 3개월 연속 취업자 수가 줄었다. 정보통신업(―4만2000명) 역시 2개월 연속 감소세다. 청년들이 선호하는 대표적인 IT 일자리다.
IT 취업자 감소의 표면적 이유는 그동안 고용이 늘었던 기저효과다. 빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 “전문, 과학 및 기술서비스업은 과거 55개월 연속 취업자 수가 증가한 데 따른 기저효과로 보인다”며 “해당 산업에는 건축기술, 엔지니어링 서비스가 포함되는데 건설업 업황 부진도 영향을 미쳤다”고 했다.
하지만 AI 노출도가 높은 직군이 대거 포함돼 있는 만큼 AI의 일자리 위협이 현실화되고 있다는 우려가 나온다. 한국은행은 지난해 출판업, 전문 서비스업, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 등을 AI 노출도가 높은 업종으로 분류했다.
코딩, 법률, 금융 등에서는 지식노동을 할 수 있는 AI 업무 도구가 속속 출시되고 있다. 이 때문에 지난달 미국 증시에선 AI가 소프트웨어 산업을 대체할 것이라는 공포론까지 퍼지면서 소프트웨어 기업 주가가 크게 하락하기도 했다.
정부는 AI가 일자리에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다. 재정경제부 관계자는 “AI가 고용에 미치는 영향은 업종·계층별로 다르게 나타나 현 단계에서 일률적으로 판단하기는 어렵다”면서도 “업계와 전문가 의견을 청취하면서 관련 동향을 면밀하게 주시하고 있다”고 말했다. 정부는 추후 고용 흐름을 살펴보며 구조적인 변화 여부를 판단할 계획이다.
● 청년 덮치는 AI 고용 충격
AI가 업무에 활용되는 범위가 넓어질수록 청년 일자리가 타격을 입을 수 있다는 분석이 나온다. 한국노동연구원이 2021~2024년 고용 변화를 분석한 결과 AI를 도입한 기업의 15~29세 고용은 2023년을 기점으로 정체 상태에 접어들었다고 설명했다. 2022년 11월 챗GPT가 출시된 이후다. 반면 AI를 도입하지 않은 기업의 청년 일자리는 완만하지만 안정적인 증가세를 유지했다.
장지연 한국노동연구원 선임연구위원은 “AI를 적극적으로 도입하는 기업일수록 청년층 채용에 신중해지고 있다”며 “생성형 AI가 청년층 고용 기회에 실질적인 영향을 미치기 시작했을 가능성을 시사한다”고 했다.
실제로 지난달 20대 취업자 수는 1년 전보다 16만3000명 감소하며 역대 최소 규모로 쪼그라들었다. 전체 취업자 수가 전년 대비 23만4000명 늘면서 지난해 9월(31만2000명) 이후 가장 많이 늘어난 것과 대조적이다.
지난달 20대 고용률은 1년 전과 비교해 0.8%포인트 하락한 58.2%로 나타났다. 고용률이 낮아진 연령대는 20대뿐이다. 실업률 역시 2월 기준 5년 만에 가장 높았다.국내 고용시장의 핵심 축인 제조업과 건설업이 좀처럼 회복되지 못하고 있는 데다 전문, 과학 및 기술서비스업, 정보통신업 등의 고용도 줄어든 탓이다.
조준모 성균관대 경제학과 교수는 “AI가 경력자의 생산성을 높이는 역할을 하면서 변호사, 회계사 등 전문직에서마저 신입 채용이 줄고 있다”며 “정부가 재계, 노동계, 업종별 단체 등을 연결해 청년층에게 일 경험을 제공하는 경력 생태계를 만들어야 한다”고 말했다.
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