우리금융, 5000억 지역발전 인프라펀드 조성

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은행-보험 등 계열사 공동 전액 출자
해남 태양광-고창 풍력발전에 투자

우리금융그룹이 지역 균형 성장을 위해 5000억 원 규모의 ‘우리 지역발전 인프라펀드’를 조성한다. 은행, 보험, 증권 등 우리금융 계열사가 공동으로 전액을 출자하며, 운용은 우리자산운용이 전담하기로 했다.

우리금융은 해당 펀드 자금의 70% 이상을 지역 균형 성장 관련 기반 시설에 투자한다. 150조 원 규모의 국민성장펀드와도 연계할 계획이다.

주요 투자 대상은 전남 해남군의 400MW(메가와트)급 태양광 발전사업과 전북 고창군의 76.2MW급 해상풍력 발전사업이다. 해남 태양광 발전사업은 해남군 솔라시도 인공지능(AI) 슈퍼클러스터에 전력을 공급하기 위해 추진되는 프로젝트다.

#우리금융그룹#지역 균형 성장#우리 지역발전 인프라펀드
주현우 기자 woojoo@donga.com
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