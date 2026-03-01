본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
우리금융, 5000억 지역발전 인프라펀드 조성
동아일보
입력
2026-03-18 00:30
2026년 3월 18일 00시 30분
주현우 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260317/133550933/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
은행-보험 등 계열사 공동 전액 출자
해남 태양광-고창 풍력발전에 투자
우리금융그룹이 지역 균형 성장을 위해 5000억 원 규모의 ‘우리 지역발전 인프라펀드’를 조성한다. 은행, 보험, 증권 등 우리금융 계열사가 공동으로 전액을 출자하며, 운용은 우리자산운용이 전담하기로 했다.
우리금융은 해당 펀드 자금의 70% 이상을 지역 균형 성장 관련 기반 시설에 투자한다. 150조 원 규모의 국민성장펀드와도 연계할 계획이다.
주요 투자 대상은 전남 해남군의 400MW(메가와트)급 태양광 발전사업과 전북 고창군의 76.2MW급 해상풍력 발전사업이다. 해남 태양광 발전사업은 해남군 솔라시도 인공지능(AI) 슈퍼클러스터에 전력을 공급하기 위해 추진되는 프로젝트다.
#우리금융그룹
#지역 균형 성장
#우리 지역발전 인프라펀드
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
70kg 감량 박수지 아침 식단 ‘그릭요거트’…하버드 연구 보니
2
“국정원 관계자가 ‘돈-승진 다 해준다’ 회유”… ‘홍장원 메모’ 적은 국정원 직원, 법정 진술
3
항공사 前부기장이 현직 기장 2명 연쇄 습격…1명 숨져
4
“구축함 1척은 역부족, 이지스함 포함한 전단급 부대 편성해야”
5
반포 원베일리 84㎡ 보유세 올해 2855만원…1000만원 오른다
6
“삼성전자 제쳤다”…입사하고 싶은 대기업 1위는 이곳
7
‘홍장원 메모’ 옮겨쓴 국정원 직원 “회유 연락 받아”
8
검찰개혁 李 뜻대로…‘검사 전원 해임’ 빼고 검찰총장 명칭도 유지
9
李 “정청래 대표가 발표했어요?…그러면 검찰개혁 다 된건가”
10
“화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…동생 살해한 40대 징역 10년
1
트럼프, 주한미군 숫자 거론하며 파병 재압박…“우리가 그동안 보호”
2
“구축함 1척은 역부족, 이지스함 포함한 전단급 부대 편성해야”
3
‘검사 전원 해임’ 與 강경파 주장에, 李 “반격할 명분 왜 주나”
4
후보 등록한 오세훈 “지도부 무능…최전방 사령관으로 나선다”
5
정청래 “檢개혁 당정청 협의안 19일 본회의 처리…검사 수사지휘권 삭제”
6
트럼프가 요구한 기뢰제거함, 중동 가는 데만 한달 걸린다
7
주호영 “대구가 만만한가”…이정현·이진숙 싸잡아 저격
8
李 “정청래 대표가 발표했어요? 검찰개혁…이제 끝난건가”
9
李 “세금은 핵폭탄…부동산 잡을 최후 수단, 써야하면 써야”
10
오세훈 “만족할만 한 답 못 받아”…오후 공천 입장 발표
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
70kg 감량 박수지 아침 식단 ‘그릭요거트’…하버드 연구 보니
2
“국정원 관계자가 ‘돈-승진 다 해준다’ 회유”… ‘홍장원 메모’ 적은 국정원 직원, 법정 진술
3
항공사 前부기장이 현직 기장 2명 연쇄 습격…1명 숨져
4
“구축함 1척은 역부족, 이지스함 포함한 전단급 부대 편성해야”
5
반포 원베일리 84㎡ 보유세 올해 2855만원…1000만원 오른다
6
“삼성전자 제쳤다”…입사하고 싶은 대기업 1위는 이곳
7
‘홍장원 메모’ 옮겨쓴 국정원 직원 “회유 연락 받아”
8
검찰개혁 李 뜻대로…‘검사 전원 해임’ 빼고 검찰총장 명칭도 유지
9
李 “정청래 대표가 발표했어요?…그러면 검찰개혁 다 된건가”
10
“화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…동생 살해한 40대 징역 10년
1
트럼프, 주한미군 숫자 거론하며 파병 재압박…“우리가 그동안 보호”
2
“구축함 1척은 역부족, 이지스함 포함한 전단급 부대 편성해야”
3
‘검사 전원 해임’ 與 강경파 주장에, 李 “반격할 명분 왜 주나”
4
후보 등록한 오세훈 “지도부 무능…최전방 사령관으로 나선다”
5
정청래 “檢개혁 당정청 협의안 19일 본회의 처리…검사 수사지휘권 삭제”
6
트럼프가 요구한 기뢰제거함, 중동 가는 데만 한달 걸린다
7
주호영 “대구가 만만한가”…이정현·이진숙 싸잡아 저격
8
李 “정청래 대표가 발표했어요? 검찰개혁…이제 끝난건가”
9
李 “세금은 핵폭탄…부동산 잡을 최후 수단, 써야하면 써야”
10
오세훈 “만족할만 한 답 못 받아”…오후 공천 입장 발표
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
국제유가 하락에 글로벌 증시 훈풍…삼전·하이닉스도 동반 강세
카카오뱅크 한때 접속 장애…20분만에 복구
증시 호황으로 불어난 증권사 임직원 보수…‘연봉킹’은 누구?
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0