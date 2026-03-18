보습부터 탄력까지 남성 피부 올인원 케어

‘아이디얼 포 맨(IDEAL FOR MEN)’이 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 맨즈케어 부문 대상에 선정됐다.
아이디얼 포 맨은 ‘기본적인 것이 가장 이상적인 것’이라는 브랜드 모토 아래 남성 피부를 쉽고 효과적으로 케어하며 이상적 솔루션을 제안하는 맨즈케어 브랜드다.
대표 제품 ‘퍼펙트 올인원’은 끈적임 없이 수분과 탄력을 동시에 케어할 수 있는 남성용 올인원 화장품이다. 레티놀·콜라겐·펩타이드 성분을 배합하고 저자극 포뮬러를 적용해 면도 등 외부 자극에 노출된 남성 피부의 데일리 케어에 적합하다. 2017∼2024년 누적 판매 230만 개를 돌파했고 다수의 뷰티 어워즈에서 ‘남성 올인원 및 남성 화장품 부문’ 1위에 선정된 바 있다.
퍼펙트 올인원은 올해부터 PX(군납) 판매를 본격화해 국군 장병에게도 간편한 스킨케어 경험을 제공하고 있다.
아이디얼 포 맨은 올인원으로 대표되는 스킨케어 외에도 니플 밴드, 트리머, 겨땀 패드 등 남성의 니즈를 전방위로 커버하는 다양한 잡화 카테고리로 제품군을 확대해왔다.
특히 남성 얼굴 크기를 고려한 대형 마스크 팩 ‘퍼펙트 빅 페이스 마스크’와 유분에도 강하게 밀착되는 ‘멀티 스팟 패치’ 등 차별화된 제품도 선보였다.
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