대우건설, 안산 고잔연립5구역 시공사 선정… ‘푸르지오 센트로 원’ 1484가구

대우건설은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원의 고잔연립5구역 주택재건축정비사업 시공사로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 지하 3층~지상 35층, 총 15개 동, 1484세대 규모로 조성되며, 총 공사금액은 약 4864억 원(VAT 별도)에 달한다. 대우건설은 해당 단지에 ‘푸르지오 센트로 원(PRUGIO Centro One)’이라는 단지명을 제안했다. 안산 주거 가치의 중심에서 새로운 주거 트렌드를 이끄는 ‘넘버원 주거 명작’이 되겠다는 의지를 담았다고 한다.
설계 특화 측면에서는 커튼월룩 공법을 적용해 도심 풍경을 은은하게 투영하면서도 화려함과 내구성을 동시에 갖춘 외관을 구현할 계획이다. 또한 독창적인 외벽 디자인으로 품격 있는 시그니처 단지를 완성한다는 방침이다.
층간소음 저감을 위해서는 대우건설 고유 기술인 ‘스마트 사일런트 바닥구조’가 적용된다. 중량·경량 충격음 모두 1등급 성능을 확보한 이 기술은 그간 프리미엄 브랜드인 ‘써밋(SUMMIT)’ 단지에만 적용돼 왔으나 이번에 처음으로 푸르지오 브랜드에도 도입된다고 한다.
조합 재정 부담 완화를 위한 지원책도 마련됐다. 필수사업비 2000억 원을 최저금리로 조달하고 사업시행인가 설계 비용 지원 및 공사비 검증 비용 전액 부담 등 다양한 조건을 제시했다.
대우건설 관계자는 “푸르지오의 브랜드 가치와 대우건설만의 기술력을 바탕으로 ‘푸르지오 센트로 원’을 안산의 새로운 랜드마크로 만들어 나가겠다”고 말했다.
한편 대우건설은 올해 1분기에만 부산 사직4구역, 신이문역세권 도시정비형 재개발사업에 이어 고잔연립5구역까지 연달아 수주하며 약 1조 8000억 원 규모의 정비사업 수주고를 달성했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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