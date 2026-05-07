[동아광장/송인호]‘원금 보장’에 갇힌 대한민국의 노후

은퇴 안 한 가구의 절반 “노후 준비 부족”

퇴직연금 500조라지만 10년 수익률 2.4%

안전 추구 심리가 노후 불안케 하는 역설

TDF·국민연금 연계로 ‘복리 엔진’ 살려야

송인호 객원논설위원·KDI 경제교육·정보센터 소장

그러나 현실은 어떠한가. 자산 운용 방식의 편향이 뚜렷하다. 같은 조사에서 금융자산 투자 시 선호하는 운용 방법으로 ‘예금’을 꼽은 비율은 87.3%로 압도적이었다. ‘주식’은 9.6%, ‘개인연금’은 1.7%에 그친다. 안전 추구 심리가 결과적으로 노후를 더 불안하게 만드는 역설이 나타난다.금융감독원에 따르면 2025년 말 기준 퇴직연금 총적립금 규모는 496조 원이다. 확정급여(DB)형 229조 원, 확정기여(DC)형 137조 원, 개인형 퇴직연금(IRP) 130조 원으로 구성됐다. 올 들어 퇴직연금 적립금이 처음 500조 원을 돌파했다는 뉴스도 나오지만, 이 숫자 뒤에는 아직 ‘저수익의 늪’이라는 어두운 현실이 자리 잡고 있다. 최근 국민연금 수익률이 높다는 소식에 안도하지만, 이 또한 착시다. 국민연금의 운용 성과는 국가 재정 부담을 낮추는 데 주로 기여할 뿐, 가입자 개인의 수령액을 직접 끌어올리지는 않는다. 반면 퇴직연금은 내 계좌의 수익이 고스란히 내 노후소득이 된다. 성패는 수익률에 달려 있다.초임 월 급여 400만 원인 근로자가 연 3%의 임금 상승률을 적용받으며 매월 급여의 10%를 30년간 퇴직연금으로 적립하고, 25년간 수령한다고 가정해보자. 수익률 2.3%를 적용하면 은퇴 시 월 수령액은 약 150만 원에 그친다. 반면 수익률 7%를 적용하면 월 수령액은 약 380만 원으로 오른다. 4.7%포인트의 수익률 차이이지만 노후를 ‘최소 생계’와 ‘풍요로운 은퇴’로 갈라놓는 것이다. 수익률이 물가상승률보다는 높을 때 그 체감은 더욱 크다.미국 연방준비제도(Fed·연준)에 따르면 가구주 연령대가 65∼74세인 미 가구의 자산 가운데 금융자산은 56%를 차지한다. 아울러 지난 20년간 한국 퇴직연금에 견줄 수 있는 미국 ‘401k’의 연평균 수익률은 8.6%다.

미국은 디폴트옵션(사전지정운용제도)을 통해 은퇴 시점이 먼 가입자의 주식 비중을 90%까지 높이는 타깃데이트펀드(TDF) 전략을 사실상 표준으로 삼는다. 젊을수록 공격적으로 자산을 불리고, 은퇴에 가까워질수록 안정적으로 전환하는 구조다. 반면 한국은 디폴트옵션 제도를 도입했음에도 적립금의 85.4%가 여전히 원리금 보장 상품에 머물러 있다. 원금 손실에 대한 공포가 노후 빈곤이라는 위험을 불러들이는 역설이 구조화돼 있다. 제도적 공백도 있다. 2024년 기준 전체 사업장의 퇴직연금 도입률은 26.5%에 불과하다. 근로자 가입률도 53.3%에 머문다. 근로소득자 둘 중 하나는 최소한의 노후안전망 바깥에 놓여 있다.둘째, 디폴트옵션의 실질적 재편이다. 개인이 상품 운용을 선택하는 경우에도 원리금 보장 상품 일변도의 구조에서 벗어나야 한다. 예금에 고인 자금의 일정 비중을 TDF나 코스피·스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 인덱스 추종 상품으로 강제 배분하고, 장기 복리의 혜택을 가입자가 실질적으로 누릴 수 있도록 제도를 설계하는 것이다.셋째, 중도 인출 억제와 세제 유인의 강화다. 은퇴 전 인출 요건을 현행보다 엄격하게 관리하고, 장기 적립에 대한 소득공제 혜택을 대폭 확대해 자금이 계좌 안에 오래 머물도록 유인 구조를 설계하는 것이다. 퇴직연금의 진정한 힘은 시간과 복리의 결합에서 나온다.

이 글은 필자의 견해이며 KDI의 입장과는 무관합니다.