스크럽 대디, 빙그레 바나나맛우유와 손잡고 봄맞이 한정 패키지 출시

글로벌 청소용품 브랜드와 한국 50년 전통 국민 브랜드의 만남
두 브랜드의 아이코닉한 디자인을 결합한 봄맞이 패키지 출시
오늘(16일)부터 카카오톡 선물하기·네이버 브랜드스토어 한정 판매
글로벌 청소용품 브랜드 ‘스크럽 대디(Scrub Daddy)’가 빙그레 바나나맛우유와 만나 시즌 한정 패키지를 출시한다.
이번 협업은 단순히 기능적인 주방용품을 넘어, 공간의 분위기를 바꾸는 ‘아이코닉한 디자인’에 집중했다. 오늘(16일) 출시되는 한정판 패키지는 두 브랜드의 아이코닉한 디자인에서 출발, 바나나맛우유의 단지 모양을 그대로 본뜬 스크럽 대디 수세미 2종과 바나나맛우유 6개입으로 구성됐다.
스크럽 대디 수세미 2종 패키지는 온도에 따라 경도가 달라지는 독자적 기술인 플렉스텍스쳐(FlexTexture) 소재의 스크럽 대디 1종, 플렉스텍스처와 레조폼이 결합된 소재의 스크럽 마미 1종으로 구성되어 다양한 설거지 상황에 활용할 수 있도록 실용성을 높였다. 키친테리어(Kitchen+Interior) 소품 기능을 하며, 펀슈머들의 소장 욕구를 동시에 자극할 것으로 보인다.
이번 출시는 봄맞이 대청소와 이사 시즌인 3월에 맞춰 기획되어 실용적인 선물로서의 가치를 높였다. 귀여운 디자인이 주는 에너지가 주방 분위기를 밝히는 것은 물론, 가사 노동 후 마시는 바나나맛우유까지 일상의 즐거운 경험을 선사한다는 메시지를 담고 있다.
스크럽 대디 코리아 관계자는 “글로벌 시장에서 검증된 스크럽 대디의 기술력과 K-푸드 대표 제품인 빙그레 바나나맛우유의 만남은 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 선사할 것”이라며 “전 세계가 사랑하는 두 아이콘의 시너지를 통해 주방에 기분 좋은 변화가 시작되길 기대한다”고 전했다.
이번 ‘스크럽 대디 X 빙그레 바나나맛우유 한정판 패키지’는 △바나나맛우유 모양 한정판 스크럽 대디 수세미 2개 패키지 △바나나맛우유 6개입으로 구성됐으려, 빙그레 카카오톡 선물하기와 네이버 브랜드스토어를 통해 한정 수량으로 판매될 예정이다.
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