방산 날개 단 한화, 롯데·포스코 제치고 재계 5위로

한화그룹이 롯데와 포스코를 제치고 재계 5위로 올라섰다. 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등 여파로 방위 산업이 성장한 영향이다. 투자 열풍에 힘입어 토스는 처음으로 대기업집단에 포함됐다.
29일 공정거래위원회가 발표한 2026년 공시대상기업집단(대기업집단) 지정 결과에 따르면 올해 자산총액이 5조 원이 넘는 대기업집단은 102개로 집계됐다. 1년 전보다 10개 늘어났다.
올해는 재계 상위권 변동이 눈에 띈다. 1~4위는 삼성, SK, 현대자동차, LG로 지난해와 같았지만 한화가 7위에서 5위로 올라섰다. 롯데(6위), 포스코(7위)는 한 단계씩 하락했다. 특히 롯데는 상위 10개 대기업집단 중 유일하게 자산총액이 뒷걸음질쳤다.
한화의 약진은 전 세계적으로 지정학적 갈등이 심화되며 방위 산업 수요가 증가한 영향으로 풀이된다. 방산 기업인 한국항공우주산업(62위→53위), LIG(69위→63위)도 순위가 올랐다.
지난해부터 이어진 증시 호황에 증권업 강세도 두드러졌다. 토스가 처음으로 대기업집단에 포함됐다. 키움증권을 계열사로 둔 다우키움은 자산총액이 명목 국내총생산(GDP) 0.5% 이상인 상호출자제한기업집단으로 새로 지정됐다.
K푸드와 K뷰티 등 한국 문화의 세계적인 유행도 반영됐다. 화장품, 제약·바이오 사업을 운영하는 한국콜마와 제과회사 오리온이 올해 대기업집단에 추가됐다.
전체 대기업 매출액은 2095조2000억 원으로 1년 전보다 4.4% 증가했다. 반도체 슈퍼사이클(초호황)의 영향으로 SK(34조3000억 원), 삼성(24조9000억 원)의 매출액 증가 폭이 컸다. 상위 5개 기업집단이 전체 매출액의 절반 이상을 차지했다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
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