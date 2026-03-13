KTX 여천역 인접-분상제 적용… 교육-생활 인프라 갖춘 오션뷰 아파트

[화제의 분양현장]
여수 소제 중흥S-클래스 우미린
여수 소제지구 첫 분양 아파트
84∼135㎡ 총 1679가구 규모
중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 오는 4월 전남 여수시 소제지구 첫 분양 단지 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’을 선보인다.
여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 여수시 소호동 일원 A3·A4블록에 들어서며 지하 5층∼지상 25층 총 21개 동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679가구로 조성된다. 주택형별로는 A3블록 △전용 84㎡ 878가구 △전용 109㎡ 181가구 △전용 135㎡ 36가구이며 A4블록 △전용 84㎡ 584가구로 구성된다.
단지는 여수를 대표하는 신흥 주거지 소제지구의 첫 분양 아파트로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정될 예정이다. 또 바다가 인접해 있어 일부 가구에서는 오션뷰 조망이 가능하다.
차별화 설계도 돋보인다. 단지는 전 가구 남향 위주 배치를 적용했다. 단지 내에는 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다. 교통·교육·생활 인프라 갖춘 여수 새 주거단지 ‘눈길’
여수 소제 중흥S-클래스 우미린이 들어서는 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 3084가구, 7000명 이상을 수용할 수 있는 대규모 택지개발사업이다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지 공간 개발이 진행 중으로 향후 주거 환경은 더욱 개선될 전망이다.
단지는 우수한 교육 환경과 풍부한 생활 인프라도 갖췄다. 도보권에 안심초등학교가 있으며 소제지구 내 초등학교가 신설될 예정으로 안전하고 편리한 등하교가 가능해진다. 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 주요 생활·문화시설도 인접해 있다.
교통 환경도 주목된다. 단지 인근의 소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 편리한 시내 이동이 가능하며 22번 지방도도 인접해 순천으로 빠르게 도달할 수 있다. 또 여수국가산업단지와 여수공항으로도 빠르게 이동할 수 있으며 KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리하다.
소호동동다리 연장 호재와 대단지 프리미엄
쾌적한 주거 환경도 관심을 끈다. 단지 인근에는 밤바다의 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m의 바다 위 데크형 산책로인 소호동동다리가 있다. 여수시는 현재 이 소호동동다리를 연장하는 소호2지구 연안정비 사업을 진행 중이다. 관광객과 인근 주민을 위한 친수 공간과 휴식 공간을 추가 조성하는 것으로 2027년 8월 준공 예정이다. 단지는 소호요트경기장을 비롯해 이순신공원, 안심산 폭포공원 등도 가까워 휴식과 여가를 즐기기 좋다.
