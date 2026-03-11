한국필립모리스, 양산시와 수질관리 협약… “법적 기준 넘는 자체 가이드라인 도입”

한국필립모리스가 경남 양산시와 손잡고 방류수 운영 관리 체계를 대폭 강화한다. 법적 기준보다 엄격한 자체 수질 관리 가이드라인을 도입해 지역 수생태계 보호에 앞장선다는 방침이다.
한국필립모리스는 지난 10일 양산수질정화사업소에서 양산시와 ‘수질 관리 자율협약’을 체결했다고 11일 밝혔다. 협약식에는 한국필립모리스 양산공장장과 양산시 상하수도사업소 소장, 하수과장 등이 참석했다.
이번 협약은 양산시가 추진 중인 ‘양산시 2030 녹색도시 로드맵’의 일환으로, 민간 기업이 수질 개선 정책에 자발적으로 참여한 사례다.
한국필립모리스는 양산공장이 그동안 쌓아온 방류수 관리 경험을 바탕으로 현행법보다 높은 수준의 내부 관리 자율 기준을 마련한다는 방침이다. 이를 통해 방류수 운영 관리 체계를 강화해 지역 환경 보호를 실천한다는 계획이다.
그간 양산공장은 수자원 효율 향상과 폐수 재활용 확대를 위해 다양한 개선 활동을 지속해 왔다. 대표적으로 미세조류 기반 탄소저감 시설 운영, 냉각탑 재활용수 공급 장치 도입, 물 절약 시스템 구축 등이 있다. 이외에도 지역사회와 함께하는 환경정화 캠페인을 진행하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0