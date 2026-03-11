[단독]SK, 美에 신설하는 AI 투자법인에 계열사 줄줄이 출자

SK그룹이 글로벌 인공지능(AI) 주도권을 쥐기 위해 전사 차원의 대규모 투자에 나섰다. 지주사인 SK㈜와 SK이노베이션 등 주요 계열사들이 미국에 신설되는 AI 투자 법인에 연이어 출자를 확정하는 등 그룹 전체가 신성장 동력 발굴에 사활을 걸고 있다.
11일 재계에 따르면 SK그룹의 지주사인 SK㈜는 ‘SK하이닉스 낸드 프로덕트 솔루션’에 2억5000만 달러(약 3663억 원) 투자를 결정했다. 앞서 SK이노베이션 역시 3억8000만 달러(약 5567억 원) 규모의 출자를 확정했다. 두 회사에서만 6억3000만 달러(약 9230억 원)의 뭉칫돈이 투입되는 셈이다. 이외 핵심 계열사들 역시 조만간 구체적인 AI 관련 투자 금액을 확정할 예정이다.
이번 투자의 구심점은 SK하이닉스가 100억 달러(약 14조6500억 원)를 출자해 미국 현지에 설립하는 이른바 ‘AI 컴퍼니(가칭)’다. 기존 자회사인 솔리다임을 구조 개편해 모회사를 AI 투자 총괄 법인으로 탈바꿈시키는 구조다. 미국 내 AI 투자의 최전선에는 SK하이닉스가 서지만, 정유·화학 중심의 SK이노베이션과 지주사까지 공동 투자에 뛰어들었다. 그룹 역량을 AI에 집중하겠다는 강력한 의지로 풀이된다.
SK그룹 주요 계열사들이 이처럼 전사적으로 자금을 투입하는 이유는 단순한 부품 공급자를 넘어 AI 데이터센터 생태계 전반을 아우르는 ‘솔루션 파트너’로 진화하기 위해서다. AI컴퍼니는 미국 현지에서 AI 관련 핵심 역량을 보유한 기업을 직접 발굴해 투자할 계획이다.
SK그룹 관계자는 “AI를 중심으로 한 그룹의 전사적 성장 전략을 지원하고, 시장 내 선제적인 투자 기회를 확보하기 위해 주요 계열사들이 공동 출자를 결정한 것”이라고 설명했다.
