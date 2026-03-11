원바이오젠, 배우 정아인과 광고 모델 연장 계약 체결

㈜원바이오젠이 배우 정아인과 광고 모델 계약을 연장하며 브랜드 마케팅 강화에 나선다.
원바이오젠은 최근 배우 정아인과 광고 모델 계약을 연장 체결했다고 밝혔다. 회사 측은 정아인의 밝고 깨끗한 이미지가 브랜드가 추구하는 건강한 피부와 자연친화적 가치와 부합해 계약을 이어가게 됐다고 설명했다.
정아인은 동국대학교 연극학부에 재학 중인 배우로 한류문화대상 시상식에서 ‘라이징 스타상’을 수상하는 등 차세대 기대주로 주목받고 있다. 다양한 광고와 홍보 영상에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있으며 패션쇼와 브랜드 캠페인 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.
원바이오젠은 정아인이 기존 광고 모델로 활동하며 브랜드 이미지 제고에 긍정적인 역할을 해왔다는 점을 높이 평가해 이번 계약 연장을 결정했다. 향후에도 다양한 광고 및 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도와 소비자 접점을 확대해 나갈 계획이다.
원바이오젠 관계자는 “정아인의 맑고 신선한 이미지가 브랜드가 지향하는 가치와 잘 어울린다”며 “앞으로도 정아인과 함께 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
